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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB, Papel'in faaliyet iznini iptal etti

        TCMB, Papel'in faaliyet iznini iptal etti

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti

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        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 07:25 Güncelleme:
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        TCMB, Papel'in faaliyet iznini iptal etti

        Resmî Gazete'de yayımlanan TCMB kararına göre, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 27 Ekim 2022'de verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni yürürlükten kaldırıldı.

        Söz konusu iptal kararının, ilgili Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ile 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uyarınca alındığı bildirildi.

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        #TCMB
        #Papel
        #Faliyet izni
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