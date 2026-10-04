TEKNOFEST'te maden teknolojileri yarıştı

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Tören, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında, maden teknolojileri, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü dron izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA'lar, hava yolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisinin de bulunduğu 131 kategoride yarışma düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜSEB, Siber Güvenlik Başkanlığı, Türk Altın, TÜBİTAK, AFAD, Yeşilay,ASELSAN, ROKETSAN, TÜRKSAT, HAVELSAN, MKE, STM, TEİ, BAYKAR, Türk Hava Yolları ile Google ve Anadolu Ajansı gibi kurumların düzenlediği yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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GELECEĞİN MADEN TEKNOLOJİLERİ YARIŞTIR

TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Maden Teknolojileri Yarışması, madencilik sektörünün geleceğine yönelik geliştirilen yeni teknolojileri Şanlıurfa’da bir araya getirdi.

Türk Altın İşletmeleri’nin yürütücülüğünü üstlendiği yarışmada; yapay zeka destekli madencilik uygulamalarından otonom sistemlere, ileri cevher işleme teknolojilerinden yerli yazılımla geliştirilen arama, izleme ve ölçme sistemlerine kadar farklı alanlardaki projeler yarıştı.

Projeleri arasından finale kalan ekipler, TEKNOFEST boyunca çalışmalarını ziyaretçilere ve jüriye tanıttı.

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Yarışmanın sonunda birincilik ödülünün sahibi ise Oremind oldu. Oremind ekibi, Maden Teknolojileri Yarışması’ndaki birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Yarışmada birinci olan ekip aynı zamanda 18 Cumhuriyet altınının da sahibi oldu.

Ödül töreninin ardından Oremind ekibi hem geliştirdikleri projeyi ve hem de sonucu Habertürk’e anlattı. Yarışmanın ilk yılında ortaya çıkan projeler ve yarışmanın sektöre sağlayabileceği katkıyı ise Türk Altın Genel Müdürü Abdurrahman Alp Beyaz değerlendirdi