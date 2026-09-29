TEPAV: Gıda enflasyonu yüzde 2,23’e yükseldi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından hazırlanan TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) Eylül 2026 bülteni yayımlandı.

1-25 Eylül döneminde derlenen verilere göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,23 olarak hesaplandı. Eylül ayında aylık gıda enflasyonu yeniden yükselişe geçti.

TAZE MEYVE VE SEBZEDE FİYAT HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Eylül ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en fazla gerileyen ürünler limon, portakal ve mandalina oldu. Buna karşılık patlıcan, muz ve domates fiyatlarında yüksek artışlar görüldü. Taze meyve ve sebze kategorisi dışında ise en yüksek fiyat artışları margarin, dana eti ve hazır tavuk yemeklerinde kaydedildi. Fındık içi, tereyağı ve cevizde ise fiyat düşüşleri gözlendi.

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KKTC’DE AYLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 3,64

TEPAV’ın KKTC-TEGE çalışmasına göre, 1-25 Eylül döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aylık gıda enflasyonu yüzde 3,64 olarak hesaplandı. Eylül 2026 itibarıyla yıllık enflasyon ise KKTC-TEGE’de yüzde 36,2 olarak ölçüldü.