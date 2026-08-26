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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Türkiye-Suriye ticaret hacmini 10 milyar dolara taşıyacak adımları ele aldık"

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Türkiye-Suriye ticaret hacmini 10 milyar dolara taşıyacak adımları ele aldık"

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile görüşmesinde, "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Türkiye-Suriye ticaret hacmi için hedef 10 milyar dolar

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile yaptıkları görüşmeyle ilgili, "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık." ifadesini kullandı.

        Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Şam Ticaret Fuarı vesilesiyle ve güçlü bir iş heyetiyle Şam'da bulunduklarını belirtti.

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        Ziyaretinin ilk bölümünde eş-Şaar ile görüştüklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

        "Görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanlarımızca belirlenen ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar hedefine taşıyacak adımları, ulaştırma ve gümrük kapıları başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğimizi ve Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rolü ele aldık. Nisanda gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Suriye JETCO Toplantısı'nda mutabakata vardığımız hususların takipçisi olmaya ve bunları somut sonuçlara dönüştürmeye yönelik irademizi bir kez daha teyit ettik. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarını karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

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        #Ömer Bolat
        #Suriye
        #ekonomi
        #Ticaret Bakanlığı
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