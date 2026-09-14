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        Haberler Ekonomi Enerji Trump'tan İran petrolü için 'Venezuela' örneği

        Trump'tan İran petrolü için 'Venezuela' örneği

        ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'da kalıp Venezuela'daki gibi 'petrolü elinde tutabileceğini' öne sürdü

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 09:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan İran petrolü mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'da kalıp Venezuela'daki gibi 'petrolü elinde tutabileceğini' öne sürdü.

        Trump konuşmasında, İran savaşının bu yıl sona ereceğini, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden hemen sonra biteceğini hala beklediğini yineledi.

        Trump konuşmada, İran savaşı sona erdiğinde benzin fiyatlarının 'hızla düşeceğini' de sözlerine ekledi.

        Trump, yalnızca 'doğru anlaşmayı' yapacağını ve işe yaramayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı, İran'ın 'sürekli olarak' barış görüşmeleri çağrısında bulunduğunu da öne sürdü.

        Trump konuşmasında ayrıca Ağustos ayında açıklanan ABD'nin Venezuela'daki anlaşmasına benzer bir durumun İran'da da olabileceğini belirterek "Sonunda (İran'dan) çıkacağız, tabii Venezuela gibi kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek" dedi. ABD Başkanı ABD'nin Venezuela'dan elde ettiği gelirin 'savaşın masraflarını birçok kez karşıladığını' da sözlerine ekledi.

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        #ABD
        #iran
        #İran petrolü
        #enerji
        #Venezuela
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