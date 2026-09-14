Trump'tan İran petrolü için 'Venezuela' örneği

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'da kalıp Venezuela'daki gibi 'petrolü elinde tutabileceğini' öne sürdü.

Trump konuşmasında, İran savaşının bu yıl sona ereceğini, Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden hemen sonra biteceğini hala beklediğini yineledi.

Trump konuşmada, İran savaşı sona erdiğinde benzin fiyatlarının 'hızla düşeceğini' de sözlerine ekledi.

Trump, yalnızca 'doğru anlaşmayı' yapacağını ve işe yaramayan bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi. ABD Başkanı, İran'ın 'sürekli olarak' barış görüşmeleri çağrısında bulunduğunu da öne sürdü.

Trump konuşmasında ayrıca Ağustos ayında açıklanan ABD'nin Venezuela'daki anlaşmasına benzer bir durumun İran'da da olabileceğini belirterek "Sonunda (İran'dan) çıkacağız, tabii Venezuela gibi kalıp petrolü elimizde tutmaya karar vermezsek" dedi. ABD Başkanı ABD'nin Venezuela'dan elde ettiği gelirin 'savaşın masraflarını birçok kez karşıladığını' da sözlerine ekledi.