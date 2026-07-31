Turizm gelirlerinde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ikinci çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, turizm gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre düşüş kaydetti.

Nisan-Haziran dönemini kapsayan ikinci çeyrekte turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Bu gelirin 15 milyar 655 milyon 868 bin doları ziyaretçilerden, 209 milyon 471 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerden sağlanan gelirin yüzde 15,6'sını yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.

Turizm geliri ve ziyaretçi sayısı, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2026

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ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 5,1 AZALDI

İkinci çeyrekte Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da geriledi. Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişiye düştü. Bu ziyaretçilerin 2 milyon 527 bin 687'sini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde Türkiye'de geceleme yapan yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise 79 dolar olarak gerçekleşti.

PAKET TUR GELİRLERİ GERİLEDİ

Turizm gelirleri içinde en büyük payı yüzde 30,2 ile paket tur harcamaları aldı. Bunu yüzde 21 ile yeme içme, yüzde 12,4 ile uluslararası ulaştırma ve yüzde 11,3 ile konaklama harcamaları izledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre paket tur harcamaları yüzde 5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları ise yüzde 6,1 azaldı. Buna karşılık konaklama harcamaları yüzde 11,7, yeme içme harcamaları ise yüzde 5,2 arttı.

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EN ÇOK GEZİ VE EĞLENCE İÇİN GELDİLER

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 71,3'ü gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla ülkeyi ziyaret etti. Bunu yüzde 16,6 ile akraba ve arkadaş ziyareti, yüzde 6 ile alışveriş izledi. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise yüzde 60,3'ü akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla Türkiye'ye geldi.

TÜRKLERİN YURT DIŞI HARCAMASI ARTTI

Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden vatandaşların yurt dışı seyahat harcamaları artış gösterdi.

Turizm gideri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolara yükseldi. Bunun 2 milyar 88,9 milyon doları kişisel, 874 milyon doları ise paket tur harcamalarından oluştu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı ise yüzde 16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişiye ulaştı. Kişi başına ortalama yurt dışı harcaması 863 dolar olarak hesaplandı.