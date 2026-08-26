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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türk limanlarında gemi trafiği 7 ayda yaklaşık 35 bini aştı

        Türk limanlarında gemi trafiği 7 ayda yaklaşık 35 bini aştı

        Türk limanlarına yılın 7 ayında 34 bin 783 gemi uğrarken, Ro-Ro hatlarında deniz yoluyla taşınan araç sayısı 1 milyon 487 bin 171'e ulaştı. Kocaeli, 4 bin 963 gemiyle en fazla geminin uğradığı liman başkanlığı oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        Türk limanlarının gemi trafiği belli oldu

        AA muhabirinin Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk limanları, jeopolitik risklere karşın bölgesel ve küresel önemini koruyor.

        Türk limanları, İran-ABD/İsrail Savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişlerin sekteye uğradığı, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Karadeniz'de gemi trafiğinin olumsuz etkilendiği ve küresel ticaret sisteminin ciddi değişimler geçirdiği 2026'da yoğunluğunu sürdürüyor.

        Türk limanlarına yılın 7 ayında 34 bin 783 gemi uğrarken, bunun 12 bin 712'si Türk bayraklı, 22 bin 71'i ise yabancı bayraklı olarak kayıtlara geçti.

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        Limanlara uğrayan gemi sayısı geçen yılın aynı döneminde 35 bin 808 gemi olmuş ve bunların 12 bin 326'sı Türk bayraklı, 23 bin 482'si yabancı bayraklı olarak belirlenmişti.

        KOCAELİ İLK SIRADA

        Türk limanlarına uğrayan gemi sayıları liman başkanlıklarına göre incelendiğinde, Kocaeli'nin ilk sırada yer aldığı görüldü.

        Kocaeli Liman Başkanlığına ocak-temmuz döneminde 1530'u Türk bayraklı, 3 bin 433'ü yabancı bayraklı olmak üzere 4 bin 963 gemi uğradı.

        Kocaeli'yi 1152'si Türk bayraklı, 2 bin 327'si yabancı bayraklı olmak üzere 3 bin 479 gemi ile Aliağa Liman Başkanlığı izledi.

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        Bu limanları, 2 bin 335 gemiyle İskenderun, 2 bin 333 gemiyle Ambarlı ve 2 bin 138 gemiyle Mersin liman başkanlıkları takip etti.

        YAKLAŞIK 1,5 MİLYON ARAÇ TAŞINDI

        Ro-Ro gemilerinin yurt dışı bağlantılı hatlarında deniz yoluyla taşınan toplam araç sayısı da yılın 7 ayında 1 milyon 487 bin 171 olarak hesaplandı.

        Bu araçların 713 bin 940'ı "gelen", 773 bin 231'i "giden" araç olarak kayıtlara geçti.

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        #denizcilik
        #gemi
        #Liman
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