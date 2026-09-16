Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.253,77 %-4,60
        DOLAR 48,6581 %0,07
        EURO 56,1890 %0,01
        GRAM ALTIN 6.801,74 %1,31
        BITCOIN 75.934,00 %0,08
        FAİZ 40,68 %0,67
        GÜMÜŞ GRAM 101,37 %1,80
        GBP/TRY 65,5516 %-0,06
        EUR/USD 1,1539 %-0,04
        BRENT PETROL 103,67 %-1,25
        ÇEYREK ALTIN 11.121,68 %1,31
        Haberler Ekonomi Otomobil TURKA ve Altınay Robot’tan stratejik iş birliği

        TURKA ve Altınay Robot’tan stratejik iş birliği

        TURKA ve Altınay Robot, araç muayene sistemlerinde kullanılacak yerli ve milli teknolojiler geliştirmek için iş birliği yaptı. Proje kapsamında geliştirilecek çözümlerle Türkiye'nin bu alanda küresel bir teknoloji üreticisi olması hedefleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Eylül 2026 - 14:37 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TURKA ve Altınay Robot'tan iş birliği

        TURKA, araç muayenesinde yapay zekâ ve robotik teknolojilerini bir araya getirecek stratejik bir iş birliğine imza attı.

        TURKA’nın Altınay Robot Teknolojileri ile imzaladığı anlaşmanın hedefi, Türkiye'de geliştirilecek ve test edilecek bu teknolojinin zaman içinde yurt dışına ihraç edilmesi olacak.

        İmzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, araç muayene süreçlerinde kullanılacak robotik mekanizmaların tasarımı, sistem entegrasyonu, kontrol altyapısı ve sahaya uyarlanması Altınay tarafından gerçekleştirilecek.

        Altınay Robot Grubu çatısı altındaki GRASS (Gelişmiş Robot ve Akıllı Sanayi Sistemleri) firması tarafından üretilecek endüstriyel robotlar, görüntüleme, sensör ve ölçüm teknolojileriyle entegre şekilde çalışarak, özellikle araçta erişimi zor noktalarda fiziksel ölçüm ve kontrol operasyonlarını daha hızlı, standart ve tekrarlanabilir hale getirecek.

        REKLAM

        Geliştirilecek teknoloji, TURKA'nın 81 ildeki operasyonuna, ihtiyaca göre ölçeklenen bir mimariyle kademeli olarak yayılacak.

        İstanbul Arnavutköy'de faaliyete geçen TURKA Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezi de sistemlerin geliştirilmesi ve sahaya en doğru şekilde uyarlanması için Ar-Ge ve test üssü olarak kullanılacak.

        Altınay Robot Teknolojileri’nin 30 yılı aşkın mühendislik birikimi ve GRASS çatısı altında yürüttüğü yerli endüstriyel robot kolu ve kritik bileşen geliştirme kabiliyeti, işbirliği kapsamında TURKA'nın "yerli ve milli teknoloji" vizyonuyla buluşacak.

        REKLAM

        TÜRKİYE'DE ÜRETİLİP DÜNYAYA TANITILACAK

        TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, iş birliğinin stratejik önemi olan bir başka boyutu daha olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi araç muayene teknolojilerinde yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumuna taşımak istiyoruz. Bu yüzden de 15 Ağustos 2027’den itibaren devralacağımız araç muayene sisteminin yerli ve milli olmasına büyük önem veriyoruz. Türkiye'de geliştirilerek test edilmiş ve dünyaya anlatılabilecek bir araç muayene teknolojisi oluşturmak istiyoruz" dedi.

        REKLAM

        Salman, robotik sistemlerin otomotiv üretiminden araç güvenliği ve teknik denetim süreçlerine kadar fiziksel ölçüm, hassas kontrol ve yüksek tekrarlanabilirlik gerektiren operasyonlarda giderek daha fazla kullanıldığını vurguladı.

        Serhan Salman, "TURKA’da da robotik sistemlerin özellikle fiziksel ölçüm ve kontrol gerektiren, aracın erişimi zor noktalarına ulaşmayı gerektiren operasyonlarda devreye girmesini hedefliyoruz. Kurulacak sistem ile ölçüm verisi dijital olarak kaydedilecek ve diğer sistemlerle ilişkilendirilebilecek" ifadeleri ile teknolojik sistemlerin hep aynı standartta ölçüm yaparak veri ürettiğini ve böylece teknisyenin kararını desteklediğini ama nihai sürecin her zaman mevzuat ve yetkili muayene personelinin sorumluluğunda sürdürüldüğünün altını çizdi.

        REKLAM

        KÜRESEL MODEL OLACAK

        Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, gerçekleşen iş birliğinin stratejik derinliğini ve teknolojik altyapısını şu sözlerle değerlendirdi:

        "Sürücüsünden, servo motoruna ve kontrol yazılımlarına kadar kendi öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bu platform, TURKA’nın yenilikçi araç muayene konseptiyle birleşerek sektörde küresel ölçekte ses getirecek stratejik bir dönemi başlatıyor. Amacımız, fiziksel denetim operasyonlarına yapay zeka ve robotik hassasiyet kazandırarak süreçlerdeki izlenebilirliği ve standardizasyonu en üst seviyeye çıkarmaktır" dedi.

        REKLAM

        Kurulan altyapının bütünsel bir dijital ekosistem olduğunu vurgulayan Altınay, "Sahaya entegre edeceğimiz robotik mekanizmalar; aracın erişimi en zor noktalarında dahi milimetrik ölçüm hassasiyeti, yüksek tekrarlanabilirlik ve kesintisiz dijital veri akışı sağlayacak. Buradaki temel yaklaşımımız, yetişmiş teknisyenlerimizin karar kalitesini veriye dayalı olarak güçlendirmek. TURKA ile bu teknolojiyi uluslararası pazarlara ihraç edilen bir 'Türk Mühendisliği Referans Modeli' haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #turka
        #araçmuayene
        #otomobil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisine inceleme
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Eski kiracılara daha ağır yük
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Akın Gürlek'ten hakim ve savcı atamaları açıklaması
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Fenerbahçe'den Asensio müjdesi!
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Bakan Şimşek: Dezenflasyondan vazgeçmeyeceğiz
        Kaptan Torreira!
        Kaptan Torreira!
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Eşini, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Katil koca aranıyor
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        Avukat mı torbacı mı? İkinci defa yakalandı!
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        İran'ın ABD üslerinde verdiği hasar fotoğraflandı
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Mourinho'dan Arda Güler için şok sözler!
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Otomobillerde en çok hangi renk tercih edildi?
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Marsilya 11'i netleşiyor!
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Burçların en bilinmeyen takıntıları
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Öğrenciler can verirken okulu 'kıran' müdür!
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Annesini taciz edene kurşun yağdırdı
        Nev'den haber var
        Nev'den haber var
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Eşinin saldırısında sol bacağını kaybetmişti! Bir acı haber daha geldi
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Vance: Dış politikamız İsrail'in hizmetinde olamaz
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Döviz bürosundaki kanlı kavgada detaylar çıktı! 1.9 milyon sahte dolar iddiası
        Açıklama yapmak da kurtaramadı
        Açıklama yapmak da kurtaramadı