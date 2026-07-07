Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, GSMA Teknoloji Grubu Başkanı oldu

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, dünya genelinde 1000'den fazla operatör ve şirketi bir araya getiren Dünya GSM Birliği'nin (GSMA) Teknoloji Grubu Başkanlığı'na getirildi. Aynı zamanda Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi de olan Koç, 5 Ekim'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde gerçekleştirilecek Teknoloji Grubu toplantılarına da başkanlık edecek.

Stratejik bir platformda üstlendiği bu görevden duyduğu gururu ifade eden Dr. Ali Taha Koç, "Bu görevi hem Türkiye'nin hem de Turkcell'in teknoloji vizyonunu küresel ölçekte temsil etmek adına çok önemli bir fırsat ve sorumluluk olarak görüyoruz. Turkcell'in 32 yıllık birikimini global ekosistemle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

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"TÜRKİYE'NİN VE TURKCELL'İN TEKNOLOJİ VİZYONUNU KÜRESEL ÖLÇEKTE TEMSİL EDİYORUZ"

GSMA gibi dünya mobil iletişim sektörüne yön veren bir kuruluşta böylesine önemli bir görev daha üstlenmekten duyduğu gururu ifade eden Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi:

“GSMA, mobil iletişim sektörünün ortak aklı, ortak sesi ve en güçlü küresel buluşma platformu konumunda. Turkcell olarak GSMA ile 25 yılı aşkın süredir devam eden köklü bir iş birliğimiz var. Bu görevi hem Türkiye’nin hem de Turkcell’in teknoloji vizyonunu küresel ölçekte temsil etmek adına çok önemli bir fırsat ve sorumluluk olarak görüyoruz. Turkcell’in 32 yıllık liderlik birikimini, güçlü saha deneyimini, dijital servislerdeki uzmanlığını ve insan odaklı teknoloji yaklaşımını global ekosistemle paylaşmayı sürdüreceğiz. Amacımız, yapay zekâ, güvenlik, otonom şebekeler ve yeni nesil bağlantı teknolojileri gibi alanlarda sektörümüzün daha somut, uygulanabilir ve ortak fayda üreten sonuçlara ulaşmasını sağlamak.”

"TÜRKİYE,KONUMU VE POTANSİYELİYLE GLOBAL TEKNOLOJİ EKOSİSTEMİ İÇİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP"

Turkcell’in GSMA çatısı altında politika, teknoloji ve strateji gibi çok geniş bir yelpazede aktif rol üstlendiğini belirten Dr. Koç, “Türkiye; Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Asya arasındaki köprü konumuyla ve genç nüfusuyla küresel teknoloji ekosistemi içinde çok özel bir yere sahip. Bu yeni dönemde de GSMA gündemine ve ülkemizin dijitalleşmesine ciddi katkılar sunmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle beni bu göreve layık gören GSMA yönetimine ve üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

HİNDİSTAN'DA DÜZENLENECEK OLAN TEKNOLOJİ GRUP TOPLANTILARINA BAŞKANLIK EDECEK

Dr. Ali Taha Koç, yeni görevi kapsamında 5 Ekim 2026’da Hindistan’ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek GSMA Teknoloji Grubu toplantılarına da başkanlık edecek. Toplantıda mobil iletişim sektörünün teknoloji yol haritası, güvenli ve sürdürülebilir dijital altyapılar, operatörler arası ortak çalışma alanları ve küresel ölçekte birlikte çalışabilirliği güçlendirecek başlıkların ele alınması planlanıyor.