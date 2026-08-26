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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye, AB'nin en fazla ihracat yaptığı 5'inci ülke oldu

        Türkiye, AB'nin en fazla ihracat yaptığı 5'inci ülke oldu

        AB'nin ikinci çeyrekte Türkiye'den ithalatı 25,5 milyar, Türkiye'ye ihracatı 27,3 milyar Euro olurken, toplam ticaret hacmi 52,8 milyar Euro'ya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 14:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AB'nin ihracatında Türkiye ilk 5'te

        Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB'nin 2026'nın ikinci çeyreğindeki uluslararası ticaretine ilişkin verileri yayımladı.

        Verilere göre AB, söz konusu dönemde Birlik dışındaki ülkelerden 701,8 milyar Euro'luk mal ithal ederken bu ülkelere 680 milyar Euro'luk ihracat gerçekleştirdi.

        Bu dönemde AB'nin ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7, ihracatı ise yüzde 4,5 arttı.

        AB'nin en fazla ithalat yaptığı ülke, 153,6 milyar Euro ve yüzde 21,9 payla Çin oldu. Çin'i 98,7 milyar Euro'yla ABD, 43,4 milyar avroyla Birleşik Krallık ve 36,9 milyar avroyla İsviçre takip etti.

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        AB'nin Türkiye'den ithalatı ise ikinci çeyrekte 25,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye, AB'nin en fazla ithalat yaptığı 5'inci ülke oldu.

        AB'NİN TÜRKİYE'YE İHRACATI 27 MİLYAR EURO'YU GEÇTİ

        AB'nin en fazla ihracat yaptığı ülke 127,7 milyar Euro ile ABD olurken bu ülkeyi 92,7 milyar Euro ile Birleşik Krallık, 60,5 milyar Euro'yla İsviçre ve 50,3 milyar Euro'yla Çin izledi.

        AB'nin Türkiye'ye ihracatı ise 27,3 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Türkiye, böylece AB'nin en fazla ihracat yaptığı 5'inci ülke konumunda yer aldı.

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        Türkiye ile AB arasındaki toplam ticaret hacmi de ikinci çeyrekte 52,8 milyar Euro'ya ulaştı.

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        #türkiye
        #ihraca
        #AB
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