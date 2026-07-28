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        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye'de en ucuz ve en pahalı evler hangi illerde?

        Türkiye'de en ucuz ve en pahalı evler hangi illerde?

        Türkiye'de 100 metrekarelik ortalama bir konutun fiyatı 5 milyonu aşarken, şehirler arasındaki farklar dikkat çekiyor. Megakent İstanbul ve turizm merkezi Muğla'da ortalama fiyat 8 milyonu aşıyor. En ucuz ortalama fiyat 2 milyon 194 bin 900 TL ile Ağrı'da. Yani İstanbul'da 1 ev alınabilen parayla, Ağrı'da 4 ev alınabiliyor

        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        Ağrı'da 4 ev fiyatına İstanbul'da 1 ev

        TCMB'nin 2026 yılı 2. çeyrek verilerine göre; Türkiye'de 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 5 milyon 188 bin 590 TL'ye yükseldi. Şehirlere göre inceleme yapıldığında 8 milyon 730 bin 100 TL ile İstanbul zirvede yer alırken, turizm merkezi Muğla 8 milyon 241 bin 970 TL ile megakenti takip etti. Antalya, İzmir ve Çanakkale 5 milyon TL bandını aşan diğer iller oldu.

        ŞEHİR 100 M2 ORT FİYAT
        İSTANBUL 8.730.100
        MUĞLA 8.241.970
        ANTALYA 5.775.050
        İZMİR 5.648.160
        ÇANAKKALE 5.275.600
        AYDIN 4.997.640
        BALIKESİR 4.936.280
        ANKARA 4.727.640
        BARTIN 4.573.200
        EDİRNE 4.533.810

        Listede dikkat çeken bir diğer detay ise, ilk 10 içinde yer alan illerin büyük çoğunluğunun kıyı şehirleri olması. Turizm potansiyeli yüksek Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale, Aydın ve Balıkesir'in listede yer alması, deniz ve tatil bölgelerine yönelik talebin konut fiyatlarını yukarı çektiğine işaret ediyor.

        En uygun fiyatlar Doğu ve Güneydoğu'da

        Listenin diğer ucunda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri sıralanıyor. En düşük ortalama fiyat 2 milyon 194 bin 900 lira ile Ağrı'da görülüyor. En ucuz 10 il şöyle:

        ŞEHİR 100 M2 ORT FİYAT
        AĞRI 2.194.900
        MARDİN 2.307.700
        KİLİS 2.417.450
        ŞIRNAK 2.432.400
        MALATYA 2.466.700
        ADIYAMAN 2.500.000
        ŞANLIURFA 2.507.010
        OSMANİYE 2.549.000
        KIRŞEHİR 2.558.100
        BİTLİS 2.587.300

        İstanbul'da 100 metrekarelik tek bir daire almak için ayrılan bütçeyle, en ucuz şehir olan Ağrı'da neredeyse 4 adet 100 metrekarelik daire satın almak mümkün hale geliyor.

        NOT: TCMB verilerinde; Gümüşhane, Hakkari, Tunceli, Bayburt ve Ardahan'a dair veriler paylaşılmadı.

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