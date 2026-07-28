Türkiye'de en ucuz ve en pahalı evler hangi illerde?

TCMB'nin 2026 yılı 2. çeyrek verilerine göre; Türkiye'de 100 metrekarelik bir evin ortalama fiyatı 5 milyon 188 bin 590 TL'ye yükseldi. Şehirlere göre inceleme yapıldığında 8 milyon 730 bin 100 TL ile İstanbul zirvede yer alırken, turizm merkezi Muğla 8 milyon 241 bin 970 TL ile megakenti takip etti. Antalya, İzmir ve Çanakkale 5 milyon TL bandını aşan diğer iller oldu.

ŞEHİR 100 M2 ORT FİYAT İSTANBUL 8.730.100 MUĞLA 8.241.970 ANTALYA 5.775.050 İZMİR 5.648.160 ÇANAKKALE 5.275.600 AYDIN 4.997.640 BALIKESİR 4.936.280 ANKARA 4.727.640 BARTIN 4.573.200 EDİRNE 4.533.810

Listede dikkat çeken bir diğer detay ise, ilk 10 içinde yer alan illerin büyük çoğunluğunun kıyı şehirleri olması. Turizm potansiyeli yüksek Muğla, Antalya, İzmir, Çanakkale, Aydın ve Balıkesir'in listede yer alması, deniz ve tatil bölgelerine yönelik talebin konut fiyatlarını yukarı çektiğine işaret ediyor.

En uygun fiyatlar Doğu ve Güneydoğu'da

Listenin diğer ucunda ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri sıralanıyor. En düşük ortalama fiyat 2 milyon 194 bin 900 lira ile Ağrı'da görülüyor. En ucuz 10 il şöyle:

ŞEHİR 100 M2 ORT FİYAT AĞRI 2.194.900 MARDİN 2.307.700 KİLİS 2.417.450 ŞIRNAK 2.432.400 MALATYA 2.466.700 ADIYAMAN 2.500.000 ŞANLIURFA 2.507.010 OSMANİYE 2.549.000 KIRŞEHİR 2.558.100 BİTLİS 2.587.300

İstanbul'da 100 metrekarelik tek bir daire almak için ayrılan bütçeyle, en ucuz şehir olan Ağrı'da neredeyse 4 adet 100 metrekarelik daire satın almak mümkün hale geliyor.

NOT: TCMB verilerinde; Gümüşhane, Hakkari, Tunceli, Bayburt ve Ardahan'a dair veriler paylaşılmadı.