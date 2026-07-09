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        Haberler Ekonomi Teknoloji "Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor"

        "Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor"

        Arçelik, yaz mevsimine yönelik geliştirdiği yeni nesil küçük ev aletlerini tanıttı. Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, "Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor" diyerek değişen tüketici beklentilerine dikkat çekti. Tüfekçi, sektör verilerine göre Türkiye küçük ev aletleri pazarının yılın ilk beş ayında 90 milyar TL büyüklüğe ulaştığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        "Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'i daha akıllı cihazlar istiyor"

        Arçelik, yaz mevsimine yönelik geliştirdiği yeni nesil küçük ev aletlerini İstanbul Abdülmecid Efendi Korusu'nda bulunan Telezzüz Restoran'da düzenlenen "Serinleten Lezzetler" etkinliğinde tanıttı.

        Etkinlikte CreamUp Dondurma Makinesi, SlushUp™ Buzlu İçecek Makinesi, Imperium Barista Tam Otomatik Espresso Makinesi, Telvesso Türk Kahvesi & Espresso Makinesi ile akıllı mutfak robotu ThermoGurme, Telezzüz'ün Kurucu Şefi Bahtiyar Büyükduman ve ekibinin hazırladığı reçeteler eşliğinde deneyimlendi.

        Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, etkinlikte yaptığı konuşmada tüketici beklentilerindeki değişime dikkat çekti.

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        Tüfekçi, bugünün tüketicisinin daha kısa zamanda daha fazla keyif, güven ve kalite sunan çözümler aradığını belirterek, mutfakların yalnızca yemek hazırlanan alanlar olmaktan çıkıp insanların bir araya geldiği ve yeni deneyimler yaşadığı yaşam alanlarına dönüştüğünü ifade etti.

        Tüketicilerin dışarıda deneyimledikleri lezzetleri kendi mutfaklarına taşımak, kahvesini, içeceğini ya da dondurmasını kendi damak zevkine göre hazırlamak istediğini kaydeden Tüfekçi, küresel tüketici eğilimlerinin de bu dönüşümü ortaya koyduğunu söyledi.

        2026 Global Tüketici Trendleri Raporu'na göre tüketicilerin yüzde 66'sının hayatlarını sadeleştiren ve zaman kazandıran teknolojik çözümleri önceliklendirdiğini aktaran Tüfekçi, 12 ülkede gerçekleştirilen Akıllı Yaşam Endeksi Araştırması'nın sonuçlarına göre ise Türkiye'de her 10 tüketiciden 8'inin daha akıllı cihazlar istediğini dile getirdi.

        Sektörel verilere göre Türkiye küçük ev aletleri pazarının yılın ilk beş ayında 90 milyar TL büyüklüğe ulaştığını belirten Tüfekçi, Arçelik'in geliştirdiği teknolojilerle tüketicilerin evlerinde farklı içecek ve yiyecekleri hazırlayabilmelerine yönelik çözümler sunduğunu ifade etti.

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        Etkinlikte tanıtılan ürünler arasında yer alan CreamUp Dondurma Makinesi'nin evde dondurma hazırlanmasına imkan sağladığı, Mix-In fonksiyonuyla farklı malzemelerin sonradan eklenebilmesine olanak tanıdığı belirtildi.

        SlushUp Buzlu İçecek Makinesi'nin ise buz eklemeye gerek kalmadan slush, frozen juice, milkshake, frappe ve frozen kokteyl gibi farklı içecekleri hazırlayabildiği, geniş haznesi ve uzun süre soğuk tutma özelliğiyle yaz aylarında kullanıma yönelik geliştirildiği aktarıldı.

        Akıllı mutfak robotu ThermoGurme'nin hazırlık ve pişirme süreçlerini tek cihazda birleştirdiği, özellikle limonata, soğuk içecek ve farklı tariflerin hazırlanmasında kullanılabildiği ifade edildi.

        Kahve hazırlama kategorisinde tanıtılan Imperium Barista Tam Otomatik Espresso Makinesi'nin espresso, latte, cappuccino ve cold brew dahil farklı kahve çeşitlerini hazırlayabildiği belirtilirken, Telvesso Türk Kahvesi & Espresso Makinesi'nin ise Türk kahvesi ve espresso hazırlama özelliklerini tek cihazda bir araya getirdiği kaydedildi.

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