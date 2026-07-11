Türkiye ile KKTC arasında "KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı

KKTC Cumhuriyet Meclisinde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile her iki ülkeden bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

Törende, "KKTCye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile KKTC Başbakanı Üstel arasında imzalandı.

Üstel, törende yaptığı konuşmada, mutabakat zaptının, KKTCnin enerji geleceğini şekillendirecek, kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin geleceğini tesadüflere bırakmıyoruz. Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız" diye konuştu.

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Anadolunun suyunun deniz altından boru hattı ile Adaya ulaşmasının KKTCye suyun yanında güven getirdiğini anlatan Üstel, doğal gazın ardından Türkiyeden deniz altından kablo ile gelecek elektrik projesine yoğunlaşacaklarını kaydetti.

Üstel, her alanda Türkiyenin desteğini gördüklerini söyleyerek, "Ana vatanımız Türkiye ile birlikte güçlü bir gelecek inşa ediyoruz" dedi.

Bugün imzalanan zaptın, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kader ortaklığının yeni bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Üstel, iki ülkenin aynı zamanda Doğu Akdenizde güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

Üstel, "Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır. Köklüdür. Egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir. Ve ana vatan Türkiyenin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır" ifadesini kullandı.

Türkiyeden deniz altından kablo ile gelecek elektrik konusunda fizibilite çalışmalarını tamamladıkları halde Rumların baskısı ile Avrupa Birliğinin ve onun enerji kuruluşu ENTSO-Enin (Avrupadaki elektrik iletim sistemi operatörlerinin bağlı olduğu Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı) onayını beklediklerini hatırlatan Üstel, "Yeni bir boru hattı ile ana vatanımız Türkiye Cumhuriyetinden doğal gazı ülkemize getiriyoruz. Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engeli vardır" dedi.

Başbakan Üstel, bu tarihi adımın atılmasında emeği bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktara ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.