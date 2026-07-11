Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.321,19 %1,53
        DOLAR 46,9807 %0,15
        EURO 53,6433 %-0,10
        GRAM ALTIN 6.225,55 %0,12
        FAİZ 40,75 %-0,54
        GÜMÜŞ GRAM 90,48 %0,03
        BITCOIN 64.201,00 %0,63
        GBP/TRY 62,9939 %-0,08
        EUR/USD 1,1416 %-0,12
        BRENT 76,01 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 10.178,77 %0,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye ile KKTC arasında "KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı

        Türkiye ile KKTC arasında "KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı

        Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "KKTCye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 12:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye ile KKTC arasında "KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı

        KKTC Cumhuriyet Meclisinde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile her iki ülkeden bakanlar ve milletvekilleri katıldı.

        Törende, "KKTCye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile KKTC Başbakanı Üstel arasında imzalandı.

        Üstel, törende yaptığı konuşmada, mutabakat zaptının, KKTCnin enerji geleceğini şekillendirecek, kalkınma yolculuğuna yeni bir yön verecek stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Biz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin geleceğini tesadüflere bırakmıyoruz. Enerjide güçlü bir altyapı oluşturacağız. Üretimi destekleyeceğiz. Yatırımı artıracağız. İstihdamı büyüteceğiz. Gençlerimize kendi ülkesinde umutla yaşayabileceği güçlü bir gelecek hazırlayacağız" diye konuştu.

        REKLAM

        Anadolunun suyunun deniz altından boru hattı ile Adaya ulaşmasının KKTCye suyun yanında güven getirdiğini anlatan Üstel, doğal gazın ardından Türkiyeden deniz altından kablo ile gelecek elektrik projesine yoğunlaşacaklarını kaydetti.

        Üstel, her alanda Türkiyenin desteğini gördüklerini söyleyerek, "Ana vatanımız Türkiye ile birlikte güçlü bir gelecek inşa ediyoruz" dedi.

        Bugün imzalanan zaptın, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki kader ortaklığının yeni bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Üstel, iki ülkenin aynı zamanda Doğu Akdenizde güçlü bir mesaj verdiğini belirtti.

        Üstel, "Kıbrıs Türk halkı bu bölgede vardır. Köklüdür. Egemen iradesiyle geleceğini inşa etmektedir. Ve ana vatan Türkiyenin güçlü desteğiyle yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Biz biliyoruz ki Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır" ifadesini kullandı.

        Türkiyeden deniz altından kablo ile gelecek elektrik konusunda fizibilite çalışmalarını tamamladıkları halde Rumların baskısı ile Avrupa Birliğinin ve onun enerji kuruluşu ENTSO-Enin (Avrupadaki elektrik iletim sistemi operatörlerinin bağlı olduğu Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı) onayını beklediklerini hatırlatan Üstel, "Yeni bir boru hattı ile ana vatanımız Türkiye Cumhuriyetinden doğal gazı ülkemize getiriyoruz. Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engeli vardır" dedi.

        Başbakan Üstel, bu tarihi adımın atılmasında emeği bulunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktara ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, hükümeti ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini sundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ahmet Mumcu, Fransa polisiyle bir kez daha sorun yaşadı

        Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Fransa Bisiklet Turu'nda her etabın finiş çizgisinde Türk bayrağı dalgalanıyor. Ekran başındaki milyonları merak içinde bırakan o gizemli Türk, Ahmet Mumcu, Fransa polisiyle bir kez daha sorun yaşadı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: 36 gözaltı
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!