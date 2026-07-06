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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Irak ticaretinde yeni temas

        Türkiye-Irak ticaretinde yeni temas

        DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Iraklı yetkililerle ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ekonomik işbirliği fırsatlarını görüştüklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Türkiye-Irak ticaretinde yeni temas

        Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Iraklı yetkililerle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini görüştüklerini belirtti.

        Acar, temmuz ayının başında Irak’a gerçekleştirdikleri ziyarete dair AA muhabirine açıklama yaptı.

        Yaklaşık 20 iş insanından oluşan heyetle Bağdat’ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey Iraklı yetkiliyle görüştüklerini belirten Acar, burada son dönemde ivme kazanan Türkiye-Irak ekonomik ilişkileri, Kalkınma Yolu Projesi, stratejik altyapı yatırımları, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türk firmalarının Irak’ın kalkınma sürecine sağlayabileceği katkıların ele alındığını ifade etti.

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        Acar, Türk iş dünyasının Irak'a duyduğu güveni ve uzun vadeli yatırım yaklaşımını Başbakan Zeydi'ye aktardıklarını vurguladı.

        Temaslarda ayrıca Acar, merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gümrük uygulamaları ve Otomatik Gümrük Veri Sisteminin uyumlaştırılması, bankacılık ve uluslararası ticaret ödemelerindeki farklılıkların giderilmesi, iş insanlarına yönelik e-vize süreçlerinin etkinleştirilmesi, çalışma ve oturma izinlerinin kolaylaştırılması ile yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik önerilerin gündeme geldiğini belirtti.

        Acar, inşaat, müteahhitlik, savunma sanayii, sağlık, enerji, sanayi, gıda, lojistik, finans ve üretim sektörlerinden temsilcilerin Irak’ın öncelikli kalkınma alanlarında yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdiğini ifade etti.

        DEİK Başkanı, ziyaret kapsamında Irak Ticaret Bakanı Mustafa Ani ile ticaret hacminin artırılması, ticaretin önündeki idari ve teknik engellerin kaldırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve özel sektörler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldıklarını söyledi.

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        Acar, Sanayi ve Madenler Bakanı Muhammed Nuri ile ise Irak'ın sanayi altyapısının geliştirilmesi, üretim odaklı yatırımlar ve organize sanayi bölgelerinde işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini ifade etti.

        Görüşmelerde sanayi arsalarına erişimin kolaylaştırılması, yatırım teşviklerinin dijital platformlar üzerinden yatırımcılara sunulmasını değerlendirdiklerini aktaran Acar, yerli üretimi destekleyen politikaların öngörülebilir şekilde uygulanması, kamu projelerinde hakediş ödemelerinin zamanında yapılması ve kamu alımlarında şeffaf rekabet ortamının güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını aktardı.

        Acar, su altyapısı projelerinde işbirliğinin hızlandırılması ve Kalkınma Yolu Projesi kapsamında yatırımcılar için tek bir koordinasyon mekanizması oluşturulmasının da görüşmede gündeme geldiğini kaydetti.

        Irak Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) ile yaptıkları görüşmelerde iş dünyası diplomasisinin önemine dikkati çektiklerini ifade eden Acar, Su Kaynakları Bakanı Musenna Temimi ile su yönetimi, sulama altyapısı ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarındaki işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

        DEİK Başkanı Acar, Irak Maliye Bakanı Falih Sari ile ise yatırım ortamının geliştirilmesi, finansal işbirliği, bankacılık sistemi, vergi uygulamaları ve yatırımcıların karşılaştığı mali süreçleri değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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