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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TurkNet ve Monster’dan oyunculara özel iş birliği

        TurkNet ve Monster’dan oyunculara özel iş birliği

        TurkNet ve Monster Notebook, oyunculara yönelik yeni bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında TurkNet abonelerine Monster Notebook'un seçili bilgisayarlarında 2.000 TL'ye varan indirim, Monster Notebook'tan bilgisayar alanlara ise TurkNet Gigafiber altyapısının bulunduğu adreslerde yeni aboneliklerde ilk 3 ay ücretsiz internet fırsatı sunulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:19 Güncelleme:
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        Oyuncular için internet ve donanım bir arada

        TurkNet ve Monster Notebook, oyunculara yönelik bir iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında TurkNet’in yüksek hız ve düşük gecikme odaklı internet hizmetleri ile Monster Notebook’un yüksek performanslı bilgisayarları bir araya getirilecek. İki marka, bu iş birliğiyle oyunculara internet bağlantısı ve donanımı birlikte sunmayı hedefliyor.

        OYUNCULARA ÖZEL AVANTAJLAR

        İş birliğinin ilk aşamasında Turknet aboneleri, Online İşlem Merkezi veya Turknet Mobil Uygulaması üzerinden alabilecekleri kampanya koduyla Monster Notebook’un seçili dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında 2.000 TL’ye varan indirim fırsatından yararlanabilecek.

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        Monster Notebook’tan bilgisayar satın alan kullanıcılarsa Turknet Gigafiber altyapısının bulunduğu adreslerde gerçekleştirecekleri yeni aboneliklerde ilk 3 ay ücretsiz internet fırsatından faydalanabilecek.

        İki marka böylece oyuncular için güçlü donanım ve yüksek performanslı internet bağlantısını birbirini tamamlayan tek bir deneyimin parçaları haline getiriyor.

        İLK BULUŞMA GAMING İSTANBUL'DA

        Turknet ve Monster Notebook iş birliğinin ilk buluşma noktası Gaming İstanbul Fuarı olacak. 18-20 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar boyunca Monster Notebook deneyim alanında Turknet’e özel bir alan oluşturulacak. Turknet alanında oyuncular için yüksek hızlı internetin önemiyle ilgili bilgi verirken, yüksek hızlı internete başvuru yapabilecekleri bir alan da sağlayacak.

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        İŞ BİRLİĞİ YENİ DENEYİM VE PROJELERLE DEVAM EDECEK

        Turknet ve Monster Notebook’un iş birliği Gaming İstanbul ile sınırlı kalmayacak. İki marka, önümüzdeki dönemde oyuncu topluluğuna yönelik kampanyalar, topluluk buluşmaları, etkinlikler ve yeni oyun deneyimleri geliştirerek iş birliğini genişletmeyi planlıyor.

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        #Monster Notebook
        #Gaming İstanbul
        #OYUN
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