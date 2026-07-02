Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye gemi siparişlerinde ilk 10'da

Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'in sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin gemi siparişlerinde ilk on sırada olduğunu söyledi.

Risk yönetimi konusunda önemli adımlar atıldığını, ciddi önlemler alındığını dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kabotaj Bayramı'nın 100. yılını kutlayarak, bugün denizlerde güçlü olman yüzyıllık bir geçmişle mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye'de denizcilik konusunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Uraloğlu, "Türkiye'de 85 tersane var, gemi siparişleri konusunda dünyada ilk 10 sıradayız" dedi.

Risklerin yönetilmesinde konusunda çok ciddi önlemler alındığının altını çizen Uraloğlu, Türkiye'nin orta koridorun önemli ülkelerinden biri olduğunu belirtti.

Orta koridorda kapasitenin artırılmasını önemsediklerinin altını çizen Uraloğlu, NATO zirvesine ilişkin olarak da zirve ile Türkiye'nin, dünyanın gündemine oturduğunu söyledi.

"TÜRKİYE ORTA KORİDOR’UN KİLİT ÜLKESİ, TÜRK BOĞAZLARI’NIN TEK HAKİMİ"

Öte yandan 5.Denizcilik Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Bakan Uraloğlu,

Bakan Uraloğlu, “Tarih boyunca kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan ülkemiz, bugün de uluslararası tedarik zincirleri ve ulaşım koridorlarının merkezindedir. Tarihi İpek Yolu’nun devamı niteliğindeki Orta Koridor’un kilit ülkesi, Türk Boğazlarının tek hakimi ve Kalkınma Yolu Projesi’nin ana aktörü olarak Türkiye, Kuzey-Güney ve Doğu-Batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkası haline gelmiştir. Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük, küresel ticarette ‘Türkiyesiz koridor’ düşünülemeyeceğini her fırsatta kanıtlamaktadır. Farkında olduğunuz üzere son yıllarda yaşanan gelişmeler, ulaştırma sistemlerinin ne kadar kırılgan olabileceğini ve küresel ticareti sekteye uğratabileceğini açıkça göstermiştir. Son olarak Hürmüz Boğazı çevresindeki kapanmalar, tek bir boğazın dünya enerji arzını ve tedarik zincirlerini nasıl derinden etkileyebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu stratejik su yolundaki aksama, enerji güvenliğinden lojistik maliyetlerine kadar geniş bir etki oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.