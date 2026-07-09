Vodafone Türkiye'den yapay zekâ odaklı yapılanma

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, yapay zekânın artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu belirterek, şirketin yapay zekâyı teknoloji değil iş dönüşümü olarak ele aldığını söyledi.

Aksoy, "Yapay zekâ artık opsiyon değil, zorunluluk. Daha da önemlisi, yapay zekânın değere dönüşmesi gerekiyor. Yapay zekâyı teknoloji olarak değil, iş dönüşümü olarak ele almak, küçük başlayıp hızlı ölçeklemek, güçlü yönetişim yapıları kurmak ve organizasyonu bu dönüşüme hazırlamak gerekiyor. Belki de en önemlisi, ‘AI-first’ yani ‘önce yapay zekâ’ diye düşünmek gerekiyor. Şirketimizde yapay zekâ sadece uygulanmıyor; nasıl çalıştığımızı da yeniden tanımlıyor. İlk başladığımızda, daha çok raporlama, kontrol panelleri ve veri görünürlük çalışmaları ile ilerliyorduk. Ardından kestirimci analiz ile bir üst seviyeye geçtik; KPI tahminleri, satış tahminleri, müşteri geçişlerini tahminleme gibi çalışmalar yaptık. Süreç içinde çok net bir şekilde gördük ki yapay zekâ entegrasyonu sadece teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda kültürel ve yönetişimsel bir dönüşüm. Şirketimizde yapay zekâyla yönettiğimiz alan ciddi şekilde büyüyünce, organizasyonumuzu da buna adapte etmemiz gerektiğine karar verdik. Bu kapsamda, Veri ve Yapay Zekâ organizasyonumuzu bana bağlı bir direktörlük altında konumlandırdık. Bu sayede hem daha hızlı karar alabilen hem de daha net önceliklendirme yapabilen bir yapıya geçtik." dedi.

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100'DEN FAZLA YAPAY ZEKÂ MODELİ ÇALIŞIYOR

Vodafone Türkiye'de bugün 100'den fazla yapay zekâ modelinin aktif olarak kullanıldığı bildirildi. Bu modellerin müşteri geçişleri, uyarlanabilir teklifler, müşteri deneyimi, şebeke optimizasyonu, dolandırıcılık ve anomali tespiti ile kredi riski gibi alanlarda kullanıldığı belirtildi.

MÜŞTERİ DEĞER YÖNETİMİNDE YAPAY ZEKÂ DÖNEMİ

Şirket, Müşteri Değer Yönetimi alanında da yüzde 100 yapay zekâ tabanlı bir yapıya geçildiğini açıkladı. Buna göre, daha önce segment bazlı ve manuel yürütülen kampanyaların yerine gerçek zamanlı çalışan yapay zekâ tabanlı karar mekanizması kullanılmaya başlandı.

Müşteri geçişlerini tahminleme modelleri ile uyarlanabilir teklif sistemlerinin birlikte çalıştığı belirtilirken, bu sistemlerin şirkete katkısının yaklaşık yüzde 5,9 EBITDA seviyesine ulaştığı ifade edildi.

"AI BOARD" YAPISI OLUŞTURULDU

Vodafone Türkiye, yapay zekâ projelerini yönetmek, kaynak kullanımını planlamak ve stratejiyi merkezi olarak belirlemek amacıyla "AI Board" yapısını oluşturduğunu duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, her proje iş değeri, teknik efor ve risk açısından değerlendirilirken, büyük ölçekli projelere öncelik veriliyor, daha küçük ve hızlı uygulanabilecek çalışmalar ise yaygınlaştırılıyor.

KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Vodafone Türkiye, yapay zekâ dönüşümünü organizasyon geneline yaymak amacıyla "Yapay Zekâ Şampiyonları" yapısını kurduğunu açıkladı.

Bu kapsamda, farklı departmanlarda yapay zekâ konusunda farkındalık çalışmaları yürütüldüğü ve yapay zekâyı anlayan, doğru talep edebilen bir organizasyon yapısının hedeflendiği kaydedildi.

P3 ARAŞTIRMASINDA YAPAY ZEKÂ HİZMETLERİ ŞAMPİYONU

Vodafone Türkiye, nisan ayında gerçekleştirilen P3 Mobil Karşılaştırma Raporu'nda en yüksek performans puanını alarak "P3 Test Şampiyonu" ve "P3 Yapay Zekâ Hizmetleri Şampiyonu" seçildiğini duyurdu.

Şirket, bu sonucun hızlı ve güvenilir yapay zekâ yanıt süreleri, yapay zekâ motorlarına istikrarlı bağlantı sağlanması ve gerçek yapay zekâ etkileşim senaryolarındaki performansıyla elde edildiğini belirtti.