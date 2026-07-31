Xiaomi’den 1.705 kilometre menzilli SUV hamlesi

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, düzenlediği SkyNomad Teknoloji Lansmanı kapsamında yeni SUV ailesini tanıttı. Xiaomi Kunlun Platformu üzerinde geliştirilen ilk otomobil olan SkyNomad, geniş yaşam alanı ve farklı ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilen iç mekânıyla aile kullanımına odaklanıyor.

Seri, yedi koltuklu SkyNomad N90 Max ile beş koltuklu ve dört tekerlekten çekişli SkyNomad N70 Max modellerinden oluşuyor. Araçlarda Xiaomi Kunlun HyperRange menzil sistemi, Armor Scale Batarya ve Kunlun Total Safety güvenlik teknolojileri kullanılıyor.

Çin’de ön satışa açılan SkyNomad N90 Max için 44 bin 400 dolar, SkyNomad N70 Max için ise 38 bin 473 dolar başlangıç fiyatı açıklandı.

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ÖNCELİK GENİŞ YAŞAM ALANI

Xiaomi, SkyNomad’ın geliştirme sürecinde geleneksel SUV tasarım anlayışından farklı bir yol izledi. Araçta öncelikle yolcuların ihtiyaç duyduğu yaşam alanı belirlendi, teknik bileşenler ve gövde yapısı bu alanın çevresinde şekillendirildi.

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Kunlun Platformu sayesinde ön bölümdeki sistemler daha kompakt biçimde yerleştirilirken arka süspansiyon ve elektrikli aktarma organları da kabin hacmini artıracak şekilde yeniden tasarlandı. Böylece ön koltuklardan bagaja kadar uzanan yaklaşık 3 metrelik tamamen düz bir zemin elde edildi.

SkyNomad N90, 2 bin 760 milimetrelik toplam yaşam alanı ve ikinci sırada 1.55 metreye ulaşan diz mesafesi sunuyor. Yedi yolcunun yanı sıra yedi valiz taşıyabildiği belirtilen modelde, Ultimate Storage Mode ile bagaj hacmi 1.831 litreye kadar çıkıyor. Kabin genelinde 34 farklı saklama alanı bulunuyor.

İkinci ve üçüncü sıradaki uzun koltuk rayları, oturma düzeninin ihtiyaca göre değiştirilmesine imkân tanıyor. Tüm koltuklar elektrikli olarak ayarlanabilirken N90 Max’te dört adede kadar Zero Gravity koltuk tercih edilebiliyor. Opsiyonel dönebilen ön koltuklar ise kabinin sosyal bir yaşam alanına dönüştürülmesini sağlıyor.

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Ön koltuklarda standart olarak 16 noktalı masaj, ısıtma ve havalandırma fonksiyonları yer alıyor. Hareketli orta konsolda ise 50 watt kablosuz şarj ünitesi, 9 litrelik kompresörlü buzdolabı, çift USB-C bağlantısı ve ek saklama bölümleri bulunuyor.

Elektrikli kapılar dokunmatik kontrol veya sesli komutla açılabiliyor. Yaklaşık 90 dereceye kadar açılan arka kapılar araca erişimi kolaylaştırırken yapay zeka destekli çarpışma önleme sistemi, kapıların çevresindeki engelleri algılayabiliyor. Opsiyonel elektrikli yan basamak da çocuklar ve ileri yaştaki yolcular için kullanım kolaylığı sağlıyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KABİN

SkyNomad’ın dijital kokpiti, Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu üzerine kurulan yeni elektronik mimariyle çalışıyor. Araçta çift 5G, Wi-Fi 7 ve altı ekran arasında kesintisiz içerik paylaşımı desteği sunuluyor.

Xiaomi’nin Hyper XiaoAi isimli yapay zekâ destekli dijital asistanı, tek bir sesli komutla koltuk düzeni, klima ve kabin aydınlatması gibi birçok fonksiyonu birlikte kontrol edebiliyor.

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Kabinde 25 hoparlörlü ses sistemi ve arka yolcular için 6,9 inçlik kontrol ekranı da bulunuyor. Gizli havalandırma kanalları, geniş orta konsol ve konut tasarımından ilham alan renk seçenekleri, iç mekândaki ev konforu yaklaşımını destekliyor.

Gövde renkleri arasında Volkan Grisi’nin yanı sıra Dağ Yeşili ve Vadi Mavisi seçenekleri yer alıyor. İç mekânda ise Krem Bej ve Mocha Kahvesi renkleri tercih edilebiliyor.

GELİŞMİŞ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

SkyNomad’ın gövdesinin yüzde 90,4’ü yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşımdan oluşuyor. Kritik bölgelerde 2 bin 200 MPa dayanımlı çelik kullanılarak çarpışma güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

N90 Max’te üç koltuk sırasını da kapsayan 12 hava yastığı standart olarak sunuluyor. Güvenlik sistemlerinin geliştirilmesinde kadın ve çocuk yolcuların farklı fiziksel özelliklerinin de dikkate alındığı belirtiliyor.

Xiaomi tarafından geliştirilen Armor Scale Batarya, hücrelerden batarya paketine kadar çok katmanlı koruma yapısına sahip. Sistem, darbelere ve yüksek sıcaklıklara karşı gelişmiş termal güvenlik çözümleriyle destekleniyor.

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Araçta elektrik kesintisi sırasında mekanik olarak açılabilen kapılar, üçüncü sıra yolcular için acil çıkış çözümleri ve su baskını senaryolarına yönelik güvenlik sistemleri de bulunuyor.

Sürüş destek donanımları arasında LiDAR, 4D milimetre dalga radarları ve gelişmiş kameralar yer alıyor. N90 modelindeki arka LiDAR sensörü, özellikle park sırasında engellerin daha hassas algılanmasını sağlıyor. Xiaomi HAD ve XLA sistemleri ise sesli komutlarla çeşitli sürüş fonksiyonlarının kullanılmasına ve kapalı otoparklarda navigasyona imkân tanıyor.

TOPLAM MENZİL 1705 KM

SkyNomad Serisi, büyük kapasiteli bataryayı menzil uzatıcı sistemle birleştiren Kunlun HyperRange teknolojisini kullanıyor. Versiyona göre batarya kapasitesi 52 kWh ile 76 kWh arasında değişiyor.

CLTC verilerine göre beş koltuklu SkyNomad N70 Max, yalnızca elektrikle 505 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yedi koltuklu N90 Max’in elektrikli menzili ise 464 kilometre olarak açıklanıyor.

N90 Max, yakıt deposu ve menzil uzatıcı sistemin desteğiyle toplamda 1.705 kilometreye kadar sürüş menziline ulaşabiliyor. Aktif gürültü engelleme ve titreşim yalıtımı teknolojileri, menzil uzatıcı motor çalışırken kabindeki sessizliğin korunmasına yardımcı oluyor.

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi 310 kW güç üretiyor. Çift salıncaklı ön süspansiyon, çok bağlantılı arka süspansiyon ve ayarlanabilir havalı süspansiyon ise konfor ile yol tutuş arasında dengeli bir sürüş sağlamayı amaçlıyor.

Yaklaşık 5.3 metre uzunluğa sahip SkyNomad N90 Max, 5,95 metrelik dönüş çapıyla büyük boyutlarına rağmen şehir içi manevralarda da kolay kullanım vadediyor.