Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.132,06 %-0,28
        DOLAR 47,9010 %-0,02
        EURO 55,5037 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.809,81 %0,07
        FAİZ 40,86 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 101,54 %0,14
        BITCOIN 64.480,00 %0,20
        GBP/TRY 64,9198 %0,01
        EUR/USD 1,1583 %0,03
        BRENT 90,87 %2,65
        ÇEYREK ALTIN 11.134,03 %0,07
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de

        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de

        Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030) Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 02:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yapay Zeka Eylem Planı Resmi Gazete'de

        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'na (2026-2030) ilişkin genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Genelgede, yapay zekanın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan ve birçok alanda dönüştürücü etkileri bulunan kritik bir teknoloji olduğu belirtildi.

        Ülkelerin rekabet gücünün, teknolojik bağımsızlık ve verimlilik düzeyinin yapay zeka alanındaki yetkinlikleriyle ortaya çıktığı kaydedildi.

        Genelgede, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/18 sayılı Genelge ile yürürlüğe giren Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) kapsamında önemli kazanımlar elde edildiği vurgulandı.

        Yapay zekanın kamu hizmetleri, küresel ekonomi, üretim modelleri ve toplumsal yapıları yeniden şekillendirdiği yeni dönemde Türkiye'nin vizyonunu güncelleyecek yeni bir eylem planına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

        REKLAM

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan eylem planının, insan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda uygulanacağı belirtildi.

        Eylem Planı ile yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama alt yapılarının güçlendirilmesi, kamu ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygın hale getirilmesi hedefleniyor. Söz konusu kapsamında ayrıca uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

        "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri üzerine inşa edilen Eylem Planı ile Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke konumuna gelmesine katkı sağlanması öngörülüyor.

        Genelgede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)" kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını önem ve hassasiyetle yerine getirmesi istendi.

        Eylem Planı'nın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü yardım ve desteğin kamu kurum ve kuruluşları tarafından titizlikle sağlanması emri verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yapay Zeka Eylem Planı
        #Resmi Gazete
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Çerçeve Yasa Resmi Gazete'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Trump: İran gereken anlaşmayı yapmayacak
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Rusya: Japonya tepkileriyle ahlak sınırını aştı
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!