Mercedes-Benz, kompakt SUV modeli GLA’nın yeni neslini tanıttı. Elektrikli ve elektrik destekli içten yanmalı motor seçenekleriyle sunulacak yeni GLA, 657 kilometreye ulaşan menzili, 800 voltluk elektrik mimarisi ve yenilenen dijital iç mekânıyla öne çıkıyor.

Kasım ayında pazara sunulması planlanan modelin ilk aşamada üç tamamen elektrikli versiyonu satışa çıkacak. Elektrik destekli benzinli motor (hibrit) seçenekleri ise 2027 yılının başında ürün gamına eklenecek.

Yeni Mercedes-Benz GLA'yı Finlandiya'da düzenlenen uluslararası basın lansmanında inceledik.

Mercedes-Benz Group Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, yeni GLA’nın markanın kompakt sınıftaki konumunu güçlendireceğini söyledi.

Källenius, "140 yıllık yenilikçiliğimizden güç alarak bugüne kadarki en etkileyici GLA'yı ürettik. Daha da fazla alan ve konfor sunan yeni tasarlanmış iç mekanla birleştiğinde, şu anda en çok satan kompakt modelimizin cazibesini daha da üst seviyeye taşıdık" dedi.

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TÜRKİYE'YE ÖZEL GÜÇ SEÇENEĞİ

Elektrikli ürün gamının giriş seviyesinde 165 kW güç üreten GLA 200 yer alıyor. Modelde 58 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip lityum demir fosfat, yani LFP batarya bulunuyor. Bu modelin Türkiye'ye özel bir güç seçeneğinin olacağı açıklandı. Bu sayede ÖTV oranının düşük dilimde kalması hedefleniyor.

GLA 250+ versiyonu 200 kW güç üretirken, serinin en güçlü seçeneği olan GLA 350 4MATIC’in sistem gücü 260 kW’a ulaşıyor. Dört tekerlekten çekişli GLA 350 4MATIC, sıfırdan 100 km/s hıza 5,4 saniyede çıkabiliyor.

GLA 250+ ve GLA 350 4MATIC modellerinde 85 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip nikel-mangan-kobalt batarya kullanılıyor. Mercedes-Benz, 71 kWh kapasiteli farklı bir batarya seçeneğinin de 2027 yılının başında ürün gamına katılacağını açıkladı.

Yeni elektrikli GLA’nın versiyona bağlı olarak WLTP normuna göre 657 kilometreye kadar menzil sunması hedefleniyor. Modellerin açıklanan karma enerji tüketim değerleri ise 14,8 ile 17,6 kWh/100 kilometre arasında değişiyor.

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10 DAKİKADA 270 KM MENZİL

Yeni GLA, 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde 320 kW’a kadar DC hızlı şarjı destekliyor. Uygun bir hızlı şarj istasyonunda gerçekleştirilen 10 dakikalık şarj işlemiyle araca 270 kilometreye kadar ek menzil kazandırılabileceği belirtiliyor.

Model, isteğe bağlı DC dönüştürücü ile 400 voltluk şarj istasyonlarından da enerji alabilecek. Alternatif akım üzerinden şarj gücü ise 22 kW’a kadar çıkacak.

Mercedes-Benz, elektrikli versiyonların yanı sıra elektrik destekli benzinli GLA modelleri de hazırlıyor. 2027 yılının başında satışa sunulması planlanan bu araçlarda 1,5 litrelik dört silindirli turbo benzinli motor kullanılacak.

48 voltluk sistemde yer alan elektrik motoru, içten yanmalı motora 22 kW’a kadar ek güç sağlayacak. Elektrik motoru, yeni geliştirilen sekiz ileri çift kavramalı şanzımana entegre edilecek.

Sistem, şehir içindeki düşük hızlarda aracın yalnızca elektrik enerjisiyle ilerlemesine imkân tanıyacak. Uygun koşullarda 100 km/s’nin üzerindeki hızlarda elektrikli süzülme yapılabilecek ve fren enerjisi geri kazanım sistemiyle 25 kW’a kadar enerji bataryaya aktarılabilecek.

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DAHA GENİŞ İÇ HACİM

Yeni GLA, önceki nesle göre 20 milimetre daha alçak bir gövdeye sahip. Aks mesafesi 61 milimetre artırılarak 2 bin 790 milimetreye çıkarılırken, arka iz genişliği de 31 milimetre büyütüldü.

Bu değişikliklerle birlikte ön koltuklarda 7 milimetre, arka koltuklarda ise 38 milimetre daha fazla bacak mesafesi sağlandı. Baş mesafesindeki artış önde 23, arkada 24 milimetre olarak açıklandı.

Bagaj hacmi önceki modele göre 70 litre artırılarak 410 litreye çıkarıldı. Arka koltuklar katlandığında yükleme kapasitesi bin 400 litreye ulaşıyor. Elektrikli versiyonlarda ayrıca 107 litrelik bir ön bagaj alanı bulunuyor.

Arka koltuklar 40/20/40 oranında bağımsız olarak katlanabiliyor. Elektrikli ve 4MATIC çekiş sistemine sahip versiyonlar, uygun donanımla iki tona kadar frenli römork çekme kapasitesi sunuyor.

Yeni GLA’da ECO, COMFORT, SPORT ve INDIVIDUAL sürüş modlarının yanında dört tekerlekten çekişli modeller için TERRAIN modu da bulunuyor. “Şeffaf kaput” olarak adlandırılan sistem ise aracın altındaki zeminin kamera görüntülerini ekrana aktararak arazi sürüşlerinde sürücüye yardımcı oluyor.

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YAPAY ZEKA DESTEĞİ GELDİ

Yeni neslin iç mekânındaki en önemli değişikliklerden biri, ön konsol boyunca uzanan MBUX Superscreen sistemi oldu. Sistemde 10,25 inçlik dijital gösterge paneli, 14 inçlik merkezi multimedya ekranı ve ön yolcu için ikinci bir 14 inçlik ekran yer alıyor.

Üretken yapay zekâ destekli MBUX Sanal Asistan; ChatGPT, Microsoft Bing ve Google Gemini altyapılarından yararlanıyor. Sistem, önceki konuşmalardaki ayrıntıları kısa süreli olarak hatırlayabiliyor ve birden fazla aşamadan oluşan sorulara yanıt verebiliyor.

Google Haritalar tabanlı navigasyon sistemi; şarj noktaları, park alanları, trafik koşulları ve enerji tüketimi gibi verileri değerlendirerek rota oluşturuyor. Elektrikli modellerde sistem, yolculuk sırasında ihtiyaç duyulabilecek şarj duraklarını da otomatik olarak plana ekliyor.

Bilgi-eğlence sistemi üzerinden YouTube, Disney+, RIDEVU ve farklı oyun uygulamaları dahil olmak üzere 40’tan fazla uygulamaya erişilebilecek. İsteğe bağlı Burmester 3D ses sistemi ise 16 hoparlör ve 850 watt gücündeki amplifikatörle sunulacak.

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OTONOM SÜRÜŞ SEVİYE ATLADI

Yeni GLA’da sekiz kamera, beş radar ve 12 ultrasonik sensör bulunuyor. MB.DRIVE ASSIST paketi; adaptif hız sabitleme, şerit takip, direksiyon desteği, frenleme ve hızlanma işlevlerini bir araya getiriyor.

Aktif şerit değiştirme asistanı, sürücünün sinyal vermesinin ardından uygun koşullarda şerit değiştirme manevrasına destek oluyor. Otomatik park sistemi ise çizgilerle işaretlenmemiş uygun park alanlarını da algılayabiliyor.

Yeni geliştirilen geri manevra fonksiyonu, aracın daha önce ileri yönde izlediği güzergâhın belirli bir bölümünü otomatik direksiyon desteğiyle geri gitmesine imkân tanıyor.

Mercedes-Benz, yeni elektrikli GLA’nın mevcut içten yanmalı motorlu modele göre tüm değer zincirindeki karbon ayak izini yaklaşık yüzde 40 azalttığını belirtiyor. Modelde kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme miktarı önceki nesle göre dört kattan fazla artırılırken, aracın hava sürtünme katsayısı 0,27 olarak açıklandı.