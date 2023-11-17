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        Haberler Gündem Ekos Teknoloji halka arz sonuçları belli oldu! 2023 Ekos Teknoloji kaç lot verdi (dağıttı) ve borsada ne zaman işlem görecek?

        Ekos Teknoloji halka arz sonuçları açıklandı! Ekos kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere Ekos Teknoloji 15-16 Kasım tarihleri arasında talep toplamıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Ekos Teknoloji, lot dağıtım sayıları ve borsada işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 'EKOS' Borsa İstanbul borsa kodu ile Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 19:16 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:16
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        Ekos Teknoloji talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, halka arz sonuçları açıklandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Ekos kaç lot verdi, hisse borsada ne zaman işlem görecek?" Sorularını gündeme getirdi. Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. 15-16 Kasım'da 12,77 TL sabit fiyattan halka arz edilmişti. Belirtilen tarihler arasında halka arza katılım gösteren yatırımcılar Ekos Teknoloji halka arz sonuçları ile hissenin Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. İşte Ekos Teknoloji halka arz sonuçları...

        2

        EKOS TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 15-16 Kasım 2023 tarihlerinde 10:30-13:00 saatleri arasında gerçekleşti.

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        EKOS TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI

        Ekos Teknoloji halka arz hisse fiyatı 12,77 TL sabit fiyattan satılan ve payların tamamı eşit dağıtım yapıldı.

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        EKOS TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılara maksimum 19 adet (242₺) dağıtım gerçekleşti.

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        EKOS TEKNOLOJİ NE ZAMAN İŞLEM GÖREMEYE BAŞLAYACAK?

        Ekos Teknoloji'nin önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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