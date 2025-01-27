Geçtiğimiz yıl düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan adayların tercih sürecinde sona gelindi. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 EKPSS tercihleri bugün sona erecek. Henüz tercih listelerini tamamlamamış olan adaylar, 27 Ocak saat 23.59’a kadar işlemlerini gerçekleştirebilirler. Peki, EKPSS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kadro dağılımı nasıl? İşte 2025 EKPSS tercih ekranı ve kılavuzu hakkında detaylar…