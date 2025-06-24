Elazığ'da kenenin ısırdığı kişi tedaviye alındı

Elazığ'da kenenin ısırdığı kişi hastanede tedaviye alındı
Elazığ'ın Maden ilçesinde kenenin ısırdığı kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı
Giriş: 24.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:44
Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Örtülü köyünde meydana gelen olayda, bahçede uğraşan B.D. (54), bir süre sonra ayak kısmında ağrı hissetti.
Ayağını kontrol eden B.D., kene tarafından ısırıldığını fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.D., Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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