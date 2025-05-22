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        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!

        Elazığ'da korkutan bir kaza meydana geldi. Olayda bir yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. Vagonlardan 3'ünün devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 22.05.2025 - 16:17
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        Elazığ'da korkutan kaza! Vagonlar devrildi!
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde maden cevheri taşıyan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı.

        DHA'nın haberine göre vagonlardan 3’ünün devrildiği kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

        VAGONLARDAN 3'Ü DEVRİLDİ

        Çankırı’nın Kurşunlu ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı arasında sefer yapan maden cevheri taşıyan yük treni, bugün öğle saatlerinde Elazığ’ın Maden ilçesi Ziyartepe mevkiine geldiğinde 5 vagonu raydan çıktı.

        Vagonlardan 3’ü devrilirken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası ekipler, vagonların kaldırılması için çalışma başlattı.

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