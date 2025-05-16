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        Elazığ Belediyesi kurban kesim alanını açıkladı

        Elazığ Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim alanını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:50
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        Elazığ'da kurban kesim alanı açıklandı
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        Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri, halk sağlığının korunması, çevresel kirliliğin oluşmaması amacıyla hazırlıklarına başladı.

        Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında bulunan 15 dönüm alanın kurban satış ve kesim alanı olarak belirlendiği bildirildi.

        Açıklamada vatandaşların kurban ibadetlerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak hijyenik satış ve kesim alanları oluşturulacağı belirtildi.

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        #Elazığ Haberleri
        #kurban kesin alanı
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