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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. AFAD tarafından duyurulan verilere göre 18 Kasım Cumartesi günü Elazığ Kovancılar ve Karakoçanda peş peşe deprem oldu. İşte 18 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...