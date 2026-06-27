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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Elazığspor, Konyaspor’un genç oyuncusu İsmail Esat Buğa'ı kiraladı

        Elazığspor, Konyaspor’un genç oyuncusu İsmail Esat Buğa'ı kiraladı

        Elazığspor, Konyaspor'un genç orta sahası İsmail Esat Buğa'yı kiralık olarak renklerine bağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 17:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konyaspor'dan 2. Lig'e kiralık gitti!

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Elazığspor, Konyaspor’un genç orta sahası İsmail Esat Buğa’yı renklerine bağladı.

        Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor’dan profesyonel futbolcu İsmail Esat Buğa ile 1 yıllık kiralık sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. İsmail Esat Buğa’ ya ailemize hoş geldin diyor, bordo-beyazlı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" denildi.

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