Elektrik tellerine konan kuşları neden elektrik çarpmaz?

Elektronlar potansiyelin az olduğu noktadan (negatif kutuptan) çok olan noktaya (pozitif kutuba) doğru akış gösterir. Elektrik akımı bu elektron akışının tersi yönünde gözlemlenir.

Tıpkı suyun yüksek bir yerden aşağı akması gibi elektrik akımı da yüksek elektrik potansiyeli olan noktadan düşük elektrik potansiyeli olan noktaya yönelir. Kuşların bedeninden elektrik akımı geçebilmesi için kuşların arasındaki potansiyel fark iki noktaya aynı anda temas etmelidir.

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POTANSİYEL FARK BULUNAN İKİ AYRI ELEKTRİK TELİNE DOKUNURSA AKIMA UĞRAR

Yani bir telin üzerinde duran kuşların temas ettiği bölgeler arasında potansiyel fark bulunmaz. Bu nedenle vücutlarından da bir elektrik akımı geçmez ve bu durumdan zarar görmezler. Ancak bir kuş aralarında potansiyel fark bulunan iki ayrı elektrik teline de aynı anda temas ederse çarpılır.