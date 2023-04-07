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Elektrikli araç üreticilerine ÖTV düzenlemesi

Türkiye'de geliştirilen elektrik motorlu taşıtlara yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlere yatırıma katkı tutarları, özel tüketim vergisine (ÖTV) mahsuben kullandırılacak. Yatırıma katkı tutarı ise 2035 sonuna kadar azami 960 bin araç için geçerli olacak

Elektrikli araç üreticilerine ÖTV düzenlemesi
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AA / HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye'de elektrikli araç üreten şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının ÖTV'ye mahsubuna ilişkin esaslar belirlendi.

Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmının, 31 Aralık 2035'e kadar azami 960 bin araç için kullanılmak üzere, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen ÖTV'den mahsup edilmek suretiyle kullandırılması uygun görüldü.

Yatırıma katkı tutarının ÖTV'ye mahsuben kullanılması için yatırımların proje bazlı teşviklerden yararlanmasına karar verilen bir yatırım niteliğini taşıması, sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için münhasıran Türkiye'de gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucu geliştirilen elektrik motorlu taşıt araçlarına yönelik olması şartı uygulanacak.

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg söz konusu karardan olumlu etkilenecek. Ayrıca, alınan kararın Türkiye’de yeni elektrikli otomobil yatırımlarını da artırma ihtimali bulunuyor.

EYLEM PLANI AÇIKLANDI

Önceki gün Türk otomotiv sanayisinin farklı paydaşları bir araya gelerek hazırladıkları Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı (OSEP) kamuoyuna açıklamış, yerli sanayinin elektrikli araç dönüşümünü gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) katkılarıyla hazırlanan OSEP hakkında konuşan OİB Başkanı Baran Çelik, "OSEP hedeflerimiz ile Türkiye karbon nötr araçlar için önemli üretim merkezi ve cazip bir pazar olacak. En büyük pazarımız Avrupa'yı kaybetmemek ve rekabet gücümüzü korumak için elektrikli araçlara yatırım yapmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

OSEP’in açıklandığı toplantıda değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Cengiz Eroldu da, "Global otomotiv sektörü dönüşüm içinde. En büyük pazarımız AB'deki gelişmelere ayak uydurmak bir tercih değil zorunluluk" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, bugün yayımlanan tebliğ değişikliğiyle yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama işleminde endeksleme uygulamasının esasları da belirlendi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'ın ilgili maddesinde, yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırımlar için asgari 5 milyar lira yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi tamamlama işleminin yapılabileceği hüküm altına alınmıştı.

Tebliğ ile proje bazlı olan, fazlardan oluşan ve asgari 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda, kısmi tamamlama işlemi sonrasındaki yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranında artırılarak endekslenebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.

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