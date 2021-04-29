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HaberlerOtomobilElektrikli araçlarda Alman-İşveç ortaklığı
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Daimler ve Volvo elektrikli araçta işbirliğine gitti

Mercedes-Benz'in çatı şirketi Alman Daimler ile İsveçli rakibi Volvo, elektrikli araçları için teknoloji ortaklığına gittiklerini duyurdular. Yapılan işbirliği kapsamında, 2025 yılında hidrojen yakıt hücresi üretimine başlanacağı bildirildi. Daimler ve Volvo, 2025'e kadar Avrupa'da ağır hizmet araçlarına uygun yaklaşık 300 hidrojen yakıt ikmal istasyonu ve 2030'a kadar da yaklaşık bin istasyon inşa edilmesi çağrısında bulundu

Elektrikli araçlarda Alman-İşveç ortaklığı
Reuters

Avrupalı otomotiv üreticileri elektrikli araçları için teknoloji üretimine hız verdiler. Geçtiğimiz günlerde Porsche'nin yakıt hücresi üreteceğini açıklamasının ardından, Daimler ve Volvo'dan da benzer açıklamalar geldi.

Söz konusu alanda işbirliğine gideceklerini bildiren Daimler ve Volvo, hidrojen yakıt hücresi üretimine 2025 yılında başlayacaklarını duyurdular. İki şirketten yapılan açıklamada, Avrupa Birliği yönetimine çağrıda bulunularak, sıfır emisyon teknolojilerinin ticari bakımdan ulaşılabilir olması adına destek istendi.

Yakıt hücresi ortak girişiminin yanı sıra, iki şirket rakip olmaya devam ediyor. Her ikisi de yakıt hücreli kamyonları yaklaşık üç yıl içinde test etmeyi ve önümüzdeki on yılın ikinci yarısında da kamyon üretimine başlamayı umuyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği, sıfır emisyonlu elektrikli otomobillerde bir patlama yaratarak daha sıkı emisyon standartlarını zorluyor. Ancak elektrikli araçlardaki piller çok ağır olduğundan, hidrojen yakıt hücreleri gelecekte uzun mesafeli taşımacılık için daha uygun bir sıfır emisyonlu güç sistemleri olarak görülüyor.

Daimler ve Volvo ayrıca, 2025'e kadar Avrupa'da ağır hizmet araçlarına uygun yaklaşık 300 hidrojen yakıt ikmal istasyonu ve 2030'a kadar yaklaşık bin istasyon inşa edilmesi çağrısında bulundu.

Yakıt hücreleri, hidrojenden elektrik üreterek ve sadece su yaymaları ile son yıllarda otomotiv üreticilerinin yöneldiği teknolojilerden biri oldu.

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