Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,8912 %0,06
        EURO 53,4868 %0,07
        GRAM ALTIN 6.681,78 %0,76
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 111,41 %-0,16
        BITCOIN 73.273,00 %-0,28
        GBP/TRY 61,6604 %-0,04
        EUR/USD 1,1646 %-0,04
        BRENT 92,28 %-1,53
        ÇEYREK ALTIN 10.924,33 %0,76
        Haberler Ekonomi Otomobil Elektrikli araçlarda menzil kaygısına yerli çözüm

        Elektrikli araçlarda menzil kaygısına yerli çözüm

        Tunçmatik, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan "menzil kaygısına" karşı geliştirdiği yeni nesil portatif şarj çözümleri MobiCharge ve MobiCharge Pro'yu tanıttı. Taşınabilir yapısı ile öne çıkan ürünler, elektrikli araç kullanıcılarına sabit istasyonlara bağlı kalmadan şarj imkânı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Menzil kaygısına yerli çözüm

        Elektrikli araç dönüşümü dünya genelinde hız kazanırken, kullanıcıların karşısındaki en büyük sorunlardan biri şarj altyapısına erişim olmaya devam ediyor.

        Özellikle uzun yolculuklarda yaşanan “menzil kaygısı”, şehir dışı yolculuklarda, apartman tipi yaşam alanlarında ve kullanıcıları daha esnek çözümler aramaya yöneltiyor.

        Elektrikli araç sahiplerinin mevcut elektrik altyapısını kullanarak araçlarını istedikleri yerde şarj edebilmesini sağlayan taşınabilir sistemler ise bireysel kullanıcıların yanı sıra ticari filolar, yol yardım hizmetleri ve mobil enerji çözümleri açısından da stratejik önem kazanıyor.

        600 MİLYAR DOLARLIK PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ BEKLENİYOR

        Sabit şarj altyapısının henüz yeterince yoğunlaşmadığı kırsal bölgelerden, apartman tipi yaşamın getirdiği kurulum zorluklarına kadar pek çok alanda taşınabilir çözümler, elektrikli mobilitenin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor.

        REKLAM

        Bu nedenle 2025 yılı sonu itibariye 200 milyar dolar olan küresel portatif elektrikli araç şarj cihazı pazarının 2030 yılına kadar 617 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

        1969 yılında voltaj regülatörü üretimiyle temelleri atılan Tunçmatik de, özellikle elektrikli araç kullanıcılarının yaşadığı “menzil kaygısına” karşı portatif şarj çözümleri geliştirdiğini duyurdu.

        2 FARKLI ÜRÜN GELİŞTİRİLDİ

        Tunçmatik’in geliştirdiği MobiCharge ve MobiCharge Pro ürünleri, elektrikli araç kullanıcılarının sabit istasyonlara bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

        11 kW gücündeki MobiCharge modeli; Wi-Fi, Bluetooth, mobil uygulama desteği, IP66 su geçirmezlik standardı ve 1,9 inç renkli LCD ekran özellikleriyle öne çıkıyor. Taşınabilir veya duvara monte edilebilir yapıya sahip ürün, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

        22 kW gücündeki MobiCharge Pro modeli ise metal gövdesi ve güvenlik sistemleriyle dikkat çekiyor. Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen cihaz, zamanlanmış şarj, uzaktan yönetim ve koruma özellikleri sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de ticari kullanım için çözüm sunuyor.

        "MOBİLİTENİN GELECEĞİNDE STRATEJİK"

        Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, elektrikli mobilite dönüşümünde portatif çözümlerin kritik rol üstleneceğini belirtti.

        Özer, "Portatif şarj cihazları yalnızca geçici bir çözüm değil; elektrikli mobilitenin geleceğinin önemli bir parçası. Elektrikli araç dünyasında portatif şarj cihazları, altyapı yetersizliklerine karşı geliştirilmiş geçici bir çözüm değil, mobilitenin geleceğinde kalıcı ve stratejik bir bileşen. Geliştirdiğimiz yeni nesil ürünlerle kullanıcıların her yerde güvenli, erişilebilir ve özgür bir şarj deneyimi yaşamasını hedefliyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi

        İSTANBUL (AA) - İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla Beyazıt Meydanından başlayıp, Ayasofya Meydanında sona eren "Fetih Yürüyüşü" düzenlendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te