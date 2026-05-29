Elektrikli araçlarda menzil kaygısına yerli çözüm

Elektrikli araç dönüşümü dünya genelinde hız kazanırken, kullanıcıların karşısındaki en büyük sorunlardan biri şarj altyapısına erişim olmaya devam ediyor.

Özellikle uzun yolculuklarda yaşanan “menzil kaygısı”, şehir dışı yolculuklarda, apartman tipi yaşam alanlarında ve kullanıcıları daha esnek çözümler aramaya yöneltiyor.

Elektrikli araç sahiplerinin mevcut elektrik altyapısını kullanarak araçlarını istedikleri yerde şarj edebilmesini sağlayan taşınabilir sistemler ise bireysel kullanıcıların yanı sıra ticari filolar, yol yardım hizmetleri ve mobil enerji çözümleri açısından da stratejik önem kazanıyor.

600 MİLYAR DOLARLIK PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ BEKLENİYOR

Sabit şarj altyapısının henüz yeterince yoğunlaşmadığı kırsal bölgelerden, apartman tipi yaşamın getirdiği kurulum zorluklarına kadar pek çok alanda taşınabilir çözümler, elektrikli mobilitenin daha geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor.

REKLAM

Bu nedenle 2025 yılı sonu itibariye 200 milyar dolar olan küresel portatif elektrikli araç şarj cihazı pazarının 2030 yılına kadar 617 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

1969 yılında voltaj regülatörü üretimiyle temelleri atılan Tunçmatik de, özellikle elektrikli araç kullanıcılarının yaşadığı “menzil kaygısına” karşı portatif şarj çözümleri geliştirdiğini duyurdu.

2 FARKLI ÜRÜN GELİŞTİRİLDİ

Tunçmatik’in geliştirdiği MobiCharge ve MobiCharge Pro ürünleri, elektrikli araç kullanıcılarının sabit istasyonlara bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

11 kW gücündeki MobiCharge modeli; Wi-Fi, Bluetooth, mobil uygulama desteği, IP66 su geçirmezlik standardı ve 1,9 inç renkli LCD ekran özellikleriyle öne çıkıyor. Taşınabilir veya duvara monte edilebilir yapıya sahip ürün, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

22 kW gücündeki MobiCharge Pro modeli ise metal gövdesi ve güvenlik sistemleriyle dikkat çekiyor. Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen cihaz, zamanlanmış şarj, uzaktan yönetim ve koruma özellikleri sayesinde hem bireysel kullanıcılar hem de ticari kullanım için çözüm sunuyor.

"MOBİLİTENİN GELECEĞİNDE STRATEJİK"

Tunçmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, elektrikli mobilite dönüşümünde portatif çözümlerin kritik rol üstleneceğini belirtti.

Özer, "Portatif şarj cihazları yalnızca geçici bir çözüm değil; elektrikli mobilitenin geleceğinin önemli bir parçası. Elektrikli araç dünyasında portatif şarj cihazları, altyapı yetersizliklerine karşı geliştirilmiş geçici bir çözüm değil, mobilitenin geleceğinde kalıcı ve stratejik bir bileşen. Geliştirdiğimiz yeni nesil ürünlerle kullanıcıların her yerde güvenli, erişilebilir ve özgür bir şarj deneyimi yaşamasını hedefliyoruz" dedi.