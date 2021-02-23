Elektrikli otoda 5 dakikada şarj dönemi 0:00 / 0:00

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Koreli otomotiv üreticisi Hyundai’nin bir süredir beklenen elektrikli otomobili Ioniq 5'in üzerindeki örtü kalktı. Markanın hibrit modeli Ioniq'i tek başına bir elektrikli bir marka haline getirme planının ilk parçası olan modelin, 45 yıl önce piyasaya sunulan ilk Hyundai olan Pony’den ilham alınarak tasarlandığı kaydedildi.

Dünya lansmanı gerçekleşen araç kompakt bir CUV olarak lanse edilirken, otomobilin Ioniq'in diğer modelleriyle benzer şekilde sadece elektrikli olarak üretileceği belirtildi.

Ioniq 5, Hyundai'nin yeni platformu E-GMP’yi (Electric-Global Modular Platform) kullanıyor. Sadece elektrikli araçlar için özel olarak inşa edilen bu platformun, uzatılmış bir dingil mesafesi üzerinde farklı oranlara sahip olduğu kaydedildi. Bu haliyle gerek oturma alanı gerekse bataryaların yerleşimi açısından dikkat çeken platformun, aynı zamanda çevre dostu malzemeler kullanılarak üretildiği de verilen bilgiler arasında.

Yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Hyundai 45 konsepti adıyla tanıtılan otomobilin ön tarafında, yeni bir kaput sistemi bulunuyor. Panel boşluklarını en aza indiren bu kapaklı kaput ve yatay formdaki ön tamponla birlikte, Ioniq 5'te diğer Hyundai modellerinden daha farklı bir aydınlatma teknolojisine yer veriliyor.

İÇ MEKANIN ÖLÇÜLERİ DEĞİŞEBİLİYOR

Elektrikli Koreli'nin iç mekanında ise günümüz otomobillerinden farklı özellikler dikkat çekiyor. Bu kapsamda, koltuklar ile birlikte kokpitin de 140 mm'ye kadar hareket edebildiği belirtiliyor. Hareketli iç mekanda bataryalar için düz bir zemin sağlanırken ayrıca kullanıcıların konforuna göre mekan genişliğinin isteğe bağlı olarak ayarlanabildiği kaydedildi.

Ayrıca, koltuklar, tavan döşemesi, kapı döşemeleri, zemin ve kol dayama gibi iç mekandaki donanımların çoğu, geri dönüştürülmüş PET şişeler, bitki bazlı (bio PET) iplikler, doğal yün iplikler ve ekolojik deri gibi çevre dostu ve sürdürülebilir kaynaklı malzemeler kullanılarak üretiliyor.

Ioniq 5, ikinci sıra koltuklar tamamen katlandığında yaklaşık bin 600 litreye kadar bir yükleme alanı sunuyor. Koltuklar tam dik konumdayken ise bagaj hacmi 531 litre olarak açıklanıyor. Daha fazla çok yönlülük için, ikinci sıra koltuklar 135 mm'ye kadar öne doğru kayabiliyor ve ayrıca 6:4 oranında katlanabiliyor. Aracın ön tarafında da 57 litreye kadar ek bir bagaj kapasitesi sunuluyor.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ VAR

Otomobilin, 58 kWh veya 72.6 kWh olmak üzere iki pil paketi seçeneğini bulunuyor. Ayrıca, yalnızca arkadan motorlu veya hem ön hem de arkadan motorlu olmak üzere iki elektrikli motor opsiyonu da kullanıcılara sunulacak.

Tüm opsiyon seçeneklerinde 185 km/s'lik azami hız bulunuyor. Elektrik motor opsiyon listesinin en üst seviyesinde 225 kWh (301 beygir) ve 605 Nm torkluk bir güç çıkışı bulunuyor. Bu versiyonda dört tekerlekten çekiş (AWD) seçeneği de sunuyor. Otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 5,2 saniyede çıkabiliyor. İki tekerlekten çekiş (2WD) ve 72.6 kWh pil kombinasyonuyla da ortalama olarak 470-480 km arası (WLTP) bir menzile ulaşabiliyor.

DİĞER OTOMOBİLLERİ DE ŞARJ EDECEK

Otomobilin E-GMP platformu, hem 400 V hem de 800 V şarj altyapılarını destekliyor. Platform, ek bileşenlere veya adaptörlere ihtiyaç duymadan 400 V şarjın yanı sıra standart olarak 800 V şarj özelliği de sunuyor.

Öte yandan otomobilin 350 kW'lık bir şarj cihazıyla beraber 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edebildiği bilgisi paylaşıldı. WLTP'ye göre kullanıcılarının 100 km menzil elde etmek için aracı 5 dakika şarj etmeleri de yeterli olacak.

Aracın, elektrikli bisikletler, scooterlar, elektrikli kamp ekipmanları ve diğer elektrikli otomobilleri V2L işlevi sayesinde şarj edebildiği ve bu sayede powerbank işlevi görebildiği de kaydedildi.

BİLGİLERİ ÖN CAMDAN YANSITIYOR

Koreli üreticinin ilk kez Ioniq 5'te ön camı ekrana dönüştürdüğü de verilen bilgiler arasında. “Artırılmış Gerçeklik Baş Üstü Ekranı” (AR HUD) ile üretilen otomobilin, navigasyon, sürüş yardımcıları, anlık bilgiler ve aracın çevresiyle ilgili görüntüleri ön camın karşısındaki görüş alanlarına yansıttığı belirtildi. Bu yansıtma esnasında ise artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanılıyor.

Hyundai'nin Ioniq 5'in ardından elektrikli bir sedan modeli tanıtacağı da belirtildi. Ioniq 6 adıyla gelecek elektrikli sedan modelin haricinde büyük boy bir elektrikli SUV da üretilecek. Bu modelin de Ioniq 7 ismi ile tanıtılması bekleniyor.