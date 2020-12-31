Reuters

İtalyan-Amerikan ortaklı otomotiv grubu Fiat Chrysler (FCA),Polonya'daki tesisine 204 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin yapacağı söz konusu yatırım, Jeep, Fiat ve Alfa Romeo'nun elektrikli modellerini üretmek kapsamında gerçekleşecek.

FCA'nın Polonya fabrikasında üretilmesi beklenen elektrikli Jeep, Alfa Romeo ve Fiat modellerinin 2022 yılında bantlardan inmesi bekleniyor.

Fabrikada önümüzdeki yıllarda ek yatırımların yapılabileceği belirtiliyor.

FCA, Fransız otomotiv grubu PSA ile 38 milyar dolarlık birleşmeye imza atarak, Stellantis isimli dünyanın dördüncü en büyük otomotiv grubunu oluşturarak 2020'nin dikkat çeken işlemlerinden birine imza atmıştı.