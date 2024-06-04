Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da bireysel dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kendi süreleriyle sıralamalarını belirledi. Finalde rakibine üstün gelen yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan yarışmacı ise haftanın ikinci eleme adayın belirledi. İşte 4 Haziran 2024 Salı Survivor All Star haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacısı....
Rekabetin ve tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefesler tutuldu. Eleme gecesinde Hilmi Cem yarışmaya veda ederken, hatırlanacağı Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığının sahibi Batuhan olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 4 Haziran Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor All Star'da haftanın ikinci eleme adayı...
4 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Ogeday kazandı. Dokunulmazlığın sahibi Ogeday; Nefise, Merve ve Batuhan'ın ödülden faydalanmasını sağladı.
SURVİVOR'DA HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık sembolünün sahibi Ogeday, haftanın ikinci eleme adayı olarak Atakan'ı seçti.