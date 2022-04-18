Elemeler tamamlandı

İHA

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi’nde oynanan turnuvada elemelerden ana tabloya adını yazdıran altı raket belli oldu. Elemelerin 3 numaralı seri başı Kamilla Rakhimova’yı 6-3, 6-1’le geçen Avusturyalı Julia Grabher, ana tabloya yükselen ilk sporcu oldu. Tecrübeli rakibi Donna Vekic’i 6-0, 7-6 ile mağlup eden Marina Melnikova da ana tablodaki yerini aldı.

Elemelerin ilk gününde kazanan tek milli raket olan Berfu Cengiz ise ikinci maçında Ana Bogdan’a takıldı. Rumen rakibine 7-5, 6-3 kaybeden Berfu, ana tablonun uzağında kaldı.

Final turunda kazanan diğer raketler olan Lesia Tsurenko, Anastasia Potapova ve Qiang Wang adlarını ana tabloya yazdırdı.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul yarın ana tablo karşılaşmaları ile devam edecek. Turnuvaya wild card ile katılan milli raketlerden İpek Öz Hollandalı Arantxa Rus, Pemra Özgen ise Julia Grabher ile kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Sorana Cirstea ve 1 numaralı seribaşı Elise Mertens gibi isimlerin de korta çıkacağı günde çiftler mücadelesi de start alacak.