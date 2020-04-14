Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Elif Doğan, 2 yıl içinde rol aldığı sinema filmleri ve TV dizilerinde yardımcı rolden başrole çıkarak dikkatleri üzerine çekti.

Hem sinema filminde hem de TV dizisinde başrol oyunculuğuna yükselen Elif Doğan, oyuncu olmasının yanı sıra bir öğretmen.

İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne devam ederken yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde de öğrenim gören Elif Doğan, üniversiteden mezun olduktan sonra şan dersleri de alarak müzikal oyunlarla sahneye ilk adımını attı.

2016'da yardımcı kadın oyuncu olarak ilk kez kamera karşısına geçen Elif Doğan,SHOW TV'nin fenomen dizisi ' Çukur' ile oyunculuk kariyerinde büyük bir adım attı.

TV DİZİLERİ

* Aşk Laftan Anlamaz (2016)

* Hayat Bazen Tatlıdır (2016 -2017)

* Çukur (2017 - 2018)

* Darısı Başımıza (2018)

* Zengin ve Yoksul (2019)

Elif Doğan, yine SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Darısı Başımıza' ile ilk başrol performansını sergiledi. Doğan'ın sinemadaki ilk başrolü ise Ömer Faruk Sorak - İpek Sorak'ın yeni filmi 'Aşk Tesadüfleri Sever 2' oldu.

SİNEMA FİLMLERİ

* Kayıp İnci (2016)

* Bezmi Ezel (2017)

* Aşk Tesadüfleri Sever 2 (2020)

25 yaşındaki Elif Doğan, Habertürk 'Karantina Günlükleri' için bir yazı kaleme aldı; "Emsali görülmemiş bir süreçten geçiyoruz. Her birimiz için oldukça zor ve telaşlı bir dönem. Yapabildiğimiz en temkinli şey evlerimizde kendimizi ve çevremizi izole ederek, salgını taşımadan ya da kendimizi maruz bırakmadan mümkün olduğunca, evlerini, ailelerini ve hatta kendilerini düşünmeden toplumun sağlığı için gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak."

"Bu süreçte ben de evimdeyim. Kendimle vakit geçirmeyi ne çok özlemişim. Bol bol meditasyon yapıyorum. Aksi takdirde endişelenmemek elde değil. Çalışma hayatından fırsat bulamadığım hobilerime çokça vakit ayırıyorum, geliştiriyorum. Kitaplar gerçekten iyi ki varlar. Mutfakla biraz daha haşır neşir oldum. Ziyadesiyle evcimen bir insan olarak evimde vakit geçirmekten memnunum aslında. Bir de şu zor günler bir an önce geride kalsa..."

"Bütün bunlar bittiğinde tahmin ediyorum artık yazı karşılamış oluruz. O sıcak güneşi yüzümde hissetmeyi, kaygısızca temiz havanın ve sabahlara kadar arkadaşlarla sohbetle geçen yaz akşamlarının keyfini çıkarmayı iple çekiyorum. O günlerin hayaliyle şimdiki zamanı biraz daha sabırla atlatabiliyorum. Biliyorum ki her gecenin bir sabahı vardır. Hep beraber o sabahı çağıralım."

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