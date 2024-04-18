Elif Şahin: Ya tamam ya devam maçıydı ve biz devam dedik

Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdikleri maçın ardından açıklamalar yapan Eczacıbaşı Dynavit’in başarılı oyuncusu Elif Şahin, “Ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik" ifadelerini kullandı.

Bu galibiyetin ardından Eczacıbaşı Dynavit, şampiyonluğu son maça taşıdı.

"TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM"

Eczacıbaşı Dynavit’in başarılı oyuncusu Elif Şahin, Mücadelenin ardından verdiği röportajda, “Seri gerçekten çok zorlu geçiyor. Son maçtan sonra bugünkü maçı almak bizim için çok önemliydi. Ya tamam ya devamdı ve biz devam ettik. Takımca çok güzel bir oyun sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum. Herkese çok teşekkürler. Umarım 5. maçta da istediğimizi alırız. Bundan daha iyi bir Eczacıbaşı istiyorum ve bekliyorum” diye konuştu.