Elijah Wood hâlâ 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarını bitirmediğini itiraf etti

Elijah Wood, yeni röportajında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Stephen Colbert'in sunduğu 'The Late Show' programına katılan 45 yaşındaki oyuncu, 'Yüzüklerin Efendisi' film serisinin ilkini çekmesinden bu yana aradan 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ filmin uyarlandığı kitapları bitirmediğini itiraf etti.

"Neredeyse en çok utandığım şey bu" diyen Wood, sunucu Colbert'e, "Hayatımda senden daha çok Tolkien'i seven ve belki de herkesten daha çok kitap okuyan başka kimseyi tanımıyorum" ifadesini kullandı.

Wood daha sonra, "25 yıl sonra, aslında 1999 Ekim'inde çekimlere başladığımızı düşünürsek 27 yıl sonra, en azından şunu söyleyebilirim, bir yenilik var. Bu kitaplara başladım ve inanılmazlar" diye konuştu.

Peter Jackson'ın yönettiği 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesi, J. R. R. Tolkien'in aynı adlı fantastik roman üçlemesinden sinemaya uyarlandı. İlk film olan 'Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği', 2001 yılında gösterime girdi. Üçlemenin sırasıyla diğer iki filmi 'İki Kule' ve 'Kralın Dönüşü' adlarını taşıyor.