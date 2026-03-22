Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Elijah Wood hâlâ 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarını bitirmediğini itiraf etti

        Elijah Wood hâlâ 'Yüzüklerin Efendisi' kitaplarını bitirmediğini itiraf etti

        'Yüzüklerin Efendisi' serisinde başrolde yer alan Elijah Wood, aradan geçen uzun yıllara rağmen hâlâ filmlerin uyarlandığı kitapları okumadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2026 - 11:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Filmin kitaplarını hâlâ okumadım"

        Elijah Wood, yeni röportajında şaşırtıcı bir açıklamada bulundu. Stephen Colbert'in sunduğu 'The Late Show' programına katılan 45 yaşındaki oyuncu, 'Yüzüklerin Efendisi' film serisinin ilkini çekmesinden bu yana aradan 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ filmin uyarlandığı kitapları bitirmediğini itiraf etti.

        "Neredeyse en çok utandığım şey bu" diyen Wood, sunucu Colbert'e, "Hayatımda senden daha çok Tolkien'i seven ve belki de herkesten daha çok kitap okuyan başka kimseyi tanımıyorum" ifadesini kullandı.

        Wood daha sonra, "25 yıl sonra, aslında 1999 Ekim'inde çekimlere başladığımızı düşünürsek 27 yıl sonra, en azından şunu söyleyebilirim, bir yenilik var. Bu kitaplara başladım ve inanılmazlar" diye konuştu.

        REKLAM

        Peter Jackson'ın yönettiği 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesi, J. R. R. Tolkien'in aynı adlı fantastik roman üçlemesinden sinemaya uyarlandı. İlk film olan 'Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği', 2001 yılında gösterime girdi. Üçlemenin sırasıyla diğer iki filmi 'İki Kule' ve 'Kralın Dönüşü' adlarını taşıyor.

        #Elijah Wood
        #yüzüklerin efendisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"