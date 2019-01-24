ABD, Venezuela’da yaşanan krizle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden acil toplantı talebinde bulundu.

Venezuela Ulusal Meclis'in Başkanı Juan Guaido'nun kendisini devlet başkanı ilan etmesinden sonra başlayan krizin yankıları uluslararası arenada devam ederken ABD yaşanan krizle ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’nden acil toplantı talebinde bulundu. ABD'nin BM Daimi Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyine cumartesi günü yerel saatle 09.00’da toplanma çağrısı yapıldı. Yapılması talep edilen toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da yer alacağının beklendiği kaydedildi.



Pompe’nun talebini Afrikalı elçi açıkladı



Güney Afrika’nın ABD Büyükelçisi Jerry Matjila, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun siyasi durumu güçlü bir organla görüşmek istediğini açıkladı. Öte yandan Maduro’nun ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre vermesine rağmen Pompeo ABD’li diplomatların Venezuela kalacaklarını açıkladı.



16 Amerika ülkesinden açıklama geldi



Arjantin, Bahamalar, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, Honduras, Guatemala, Haiti, Panama, Paraguay, Peru ve Dominik Cumhuriyeti'nden ortak bir açıklama geldi. 16 Amerika ülkesi, Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaid'nun güvenliğinin garanti altına alınması talebinde bulundu.



Papa, Venezuela için sessizlik içinde



Konuya ilişkin Vatikan’dan da açıklama geldi. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis’in Venezuela'daki durumu yakından takip ettiği bildirildi. Hali hazırda binlerce Venezuelalı göçmenin ikamet ettiği Panama'da Dünya Gençlik Günü’nü yöneten Papa Francis’in sözcüsü Alessandro Gisotti, "Papa, insanların daha fazla acı çekmemesi için tüm çabaları destekliyor" açıklamasını yaptı.



Papa’nın konvoyuna bayrakla daldı



Öte yandan elinde Venezuela bayrağı bulunan bir genç, Papa Francis’in konvoyuna daldı. Hem Panama hem de Vatikan’ın güvenlikleri olağanüstü olarak hareketlendi. Elinde Venezuela bayrağı olan şahıs, Papa'ya ulaşma girişiminde ısrar etmeyerek bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.