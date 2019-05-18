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Eljif Elmas yarışına bir dev daha katıldı!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de yüzleri güldüren isimlerden olan Eljif Elmas yuvadan uçabilir! Manchester City ve Tottenham'ın ardından Manchester United da Eljif'i izlemeye başladı!

Eljif Elmas

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçirirken Eljif Elmas, sarı-lacivertli camianın yüzünü güldüren isimlerin başında geliyordu. 19 yaşındaki futbolcu özellikle son haftalarda gösteriği performansla birlikte devlerin radarına takılmıştı. İngiltere basınında çıkan haberlere göre Tottenham ve Manchester City, genç yıldızı bir süredir takip ederken bu kulüplere Manchester United da eklendi!

DailyMail'de yer alan habere göre Avrupa'nın genç ve yetenekli futbolcularını takibe alan ve bu yıldız adaylarından birçoğunu kadrosuna katmak isteyen Manchester United, Eljif'i de izlemeye başladı. Haberde 19 yaşındaki futbolcunun Avrupa'nın en yetenekli genç oyuncularından olduğu belirtilirken Manchester City ve Tottenham'ın ilgisi de kaydedildi.

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