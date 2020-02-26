Beşiktaş'te bu sezon kiralık olarak forma giyen ve Sergen Yalçın'ın gelişi ile performansı yükselişe geçen Mohamed Elneny, beIN Sports'a konuştu. İşte Mısırlı yıldız futbolcunun açıklamaları:

BEŞİKTAŞ'TA KALACAK MI?

"Gelmeden önce Premier Lig ile farkın çok fazla olduğunu düşünüyordum. Geldikten sonra düşündüğüm kadar fark olmadığını gördüm. Çok büyük futbolcular var, çok zorlu bir lig. Birçok takım şampiyonluk yarışı içinde. Bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte."

"MESUT ÖZİL'E BEŞİKTAŞ'I SORDUM"

"Beşiktaş'a transfer olma kararımdaki en büyük etken Mesut Özil oldu. O benim ağabeyim, kardeşim gibi. Teklif geldiğinde fikrini sordum. O da Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın geçen sezon şampiyon olamadığını ve benim için şampiyonluk adına güzel bir mücadele olacağını söyledi. Buraya geldim ve mutluyum."

"MESUT, FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR"



"Mesut Özil, Fenerbahçe'yi çok seviyor, buradan çok bahsediyor. Bana buraya gelebilir gibi geliyor. Fenerbahçe marşları söyleyerek beni sürekli kızdırıyor. Zaten boş vakitlerinde de İstanbul'a geliyor. Ben, ileride Türkiye Ligi'nde oynayacağını düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTERİM"

"Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelecek neler getirir, onu çok kestiremiyorum. Kulüp isterse, sözleşmemdeki maddeler doğrultusunda burada kalmam yönünde bir inisiyatif kullanırsa burada kalmayı isterim. Koşullar elverirse, kalmak isterim."

"AVCI ÇOK İYİ BİR TEKNİK ADAM"

"Abdullah Avcı çok iyi bir teknik adam. Burada bulunduğu süre içerisinde elinden gelenin en iyisini yaptı. İşlerin neden kötü gittiğini açıklamak biraz zor. Bazı maçlarda istenen sonuçlar alınamadı. Kulüp de çok büyük bir kulüp ve her zaman kazanmak isteyen bir kulüp olduğu için değişikliğe gidildi. Sergen Hoca da kesinlikle çok iyi bir teknik direktör. Bizden daha agresif daha baskılı oynamamızı istiyor."

"SERGEN HOCA, MESAJINI VERİYOR"

"Sergen Hoca, iletişiminde daha doğrudan, daha sert giden bir karakter. Abdullah Hoca, herkesi memnun etmeye çalışan, çatışmayı istemeyen bir teknik adam. Ancak bazı oyuncular çatışmayı bazı oyuncular da yumuşak davranılmasını ister. Sergen Hoca bize işini yapmayan yedek kulübesinde bekler mesajını vermeye çalışıyor."

"KURAN DİNLERİM"



"Benim müzikle pek işim yok, Kuran-ı Kerim dinliyorum."