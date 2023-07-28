Elon Musk, eski eşi Talulah Riley'in nişanını tebrik etti
Elon Musk'ın iki kere nikâh masasına oturduğu eski eşi Talulah Riley, Thomas Brodie-Sangster ile nişanlandı. Musk, eski eşini tebrik etti
ABD'li ünlü iş insanı Elon Musk'ın eski eşi Talulah Riley nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Oyunculuk yapan Riley, meslektaşı Thomas Brodie-Sangster ile evlilik yolunda adım atarak nişanlandı.
Talulah Riley, "İki yıl birlikteliğin ardından Thomas Brodie Sangster ile nişanlandığımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.
Talulah Riley, Thomas Brodie-Sangster ile 2022'den beri birlikte. Çift, 'Pistol' dizisinin setinde tanışmıştı.
ESKİ EŞTEN TEBRİK MESAJI
Elon Musk eski eşi Talulah Riley'in nişanını tebrik etti. Riley ve Musk, 2010'da evlenmiş 2012'de ayrılmışlardı. Ardından 2013'te yeniden nikâh masasına oturmuş ve 2016'da boşanmışlardı.
NEDEN İKİ KEZ EVLENDİLER?
Talulah Riley, daha önce verdiği bir röportajda neden iki kere evlendiklerini açıklamıştı. Riley "Açıkçası bunun garip göründüğünü anlıyorum ama o zamanlar mantıklıydı. Sanırım yeniden evlenmemizin nedeni, evlendikten sonra evli olmadan birlikte olmanın aptalca gelmesiydi" demişti. Riley, Musk için, "O harika bir arkadaş. O bana bakıyor. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz. Bu gerçekten güzel. Ona karşı sonsuz bir sevgim var" diye konuşmuştu.
Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Twitter