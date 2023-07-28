Elon Musk, eski eşi Talulah Riley'in nişanını tebrik etti

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NEDEN İKİ KEZ EVLENDİLER?

Talulah Riley, daha önce verdiği bir röportajda neden iki kere evlendiklerini açıklamıştı. Riley "Açıkçası bunun garip göründüğünü anlıyorum ama o zamanlar mantıklıydı. Sanırım yeniden evlenmemizin nedeni, evlendikten sonra evli olmadan birlikte olmanın aptalca gelmesiydi" demişti. Riley, Musk için, "O harika bir arkadaş. O bana bakıyor. Artık mutlu bir yerdeyiz, birbirimize karşı iyiyiz. Bu gerçekten güzel. Ona karşı sonsuz bir sevgim var" diye konuşmuştu.

Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Twitter