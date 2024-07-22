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        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi

        ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketin gelecek yıl dahili kullanımı için insansı robotlara sahip olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 19:42 Güncelleme: 22.07.2024 - 19:42
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        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
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        Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla, gelecek yıl dahili kullanımı için düşük üretimde gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimde sahip olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Musk, nisan ayında, Optimus adı verilen Tesla robotunun bu yılın sonuna doğru fabrikada görev alabileceğini ve 2025 yılı sonunda satışa hazır hale gelebileceğini belirtmişti.

        İnsansı robot Optimus'un prototipi 2022'de tanıtılmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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