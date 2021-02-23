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Haberlerİş-YaşamElon Musk kendi yorumuyla 15 milyar dolardan oldu - Haberler
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Elon Musk'ın Bitcoin yorumu servetini 15 milyar düşürdü

Bitcoin üzerine yaptığı yorumlarla kripto para piyasasında ralliye neden olan Elon Musk, hafta sonu 58 bin doları aşan Bitcoin fiyatının 'yüksek' olduğunu söyleyerek yine piyasayı altüst etti. Bitcoin fiyatı 50 bin dolar altına gerilerken, bilançosuna 1.5 milyar dolar Bitcoin varlık ekleyen kurucusu olduğu otomobil şirketi Tesla hisseleri de yüzde 8.6 düştü. Tesla hisselerindeki düşüş Musk'ın servetinden 15 milyar doları silerken, dünyanın en zengini unvanı yeniden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a geçti

Elon Musk kendi yorumuyla 15 milyar dolardan oldu - Haberler
Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu
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HABERTURK.COM

Tesla hisselerinin yüzde 8.6 düşmesiyle Elon Musk'ın serveti 15.2 milyar dolar erirken, son dönemde kripto paralar üzerine söylemleriyle öne çıkan Amerikalı milyarder dünyanın en zengini unvanından da oldu.

Bloomberg'in milyarderler endeksinde ocak ayında 210 milyar dolarla zirve yapan Musk'ın kişisel serveti 183.4 milyar dolara geriledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 186.3 milyar dolarla yeniden zirveyi aldı.

Hafta sonu Twitter mesajında Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söyleyen Elon Musk, bilançosuna 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlıkları dahil eden Tesla'nın hisselerinde eylül ayından bu yana yaşanan en büyük düşüşe neden oldu.

Musk'ın mesajı sonrası 58 bin doları gören Bitcoin'deki ralli üzerinde soru işareti oluşurken, BTC fiyatı 50 bin doların altına geriledi.

Musk, haftanın ilk günü yine Twitter’dan yaptığı bir diğer paylaşımda ise şirketin Model Y SUV aracının rafa kaldırıldığını söylemişti.

Bitcoin'deki düşüş ve Model Y SUV haberiyle dün Tesla'daki yüzde 8.56'lık düşüş Nasdaq endeksini yüzde 2.5 üzerinde aşağı çekti. Risk iştahının bozulmasıyla gelen satış dalgasında serveti eriyen tek zengin Musk ile de sınırlı kalmadı. Asya'nın en zengini Zhong Shanshan da 5.1 milyar dolar kaybetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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