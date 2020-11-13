Muskaralık yapma! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk 4 adet koronavirüs testi olduğunu, bunların 2'sinin negatif 2'sinin ise pozitif çıktığını açıkladı.Dünyada yaklaşık 1.3 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınını başından bu yana küçümseyen ve alınan önlemlerin kaldırılmasını isteyen Elon Musk, bu sorumsuzca tavrını hastalık belirtileri göstermesine rağmen sürdürüyor.

39.9 milyon takipçili Twitter hesabından yaptığı açıklamada Musk "Aşırı seviyede bir sahtekarlık dönüyor. Covid için bugün 4 kere test edildim. İki test negatif, iki test negatif çıktı. Aynı makine, aynı test, aynı hemşire" ifadelerini kullandı.

Musk bu tweetine gelen yorumlara da cevap vermeyi ihmal etmedi. Bir kullanıcının kendisine "Acaba vakalarda bu yüzden hızlı bir artış görüyor olabilir miyiz" sorusuna "Bana bu oluyorsa, diğerlerine de oluyordu. Farklı laboratuvarlardan farklı PCR testleri oldu. Sonuçlar 24 saat içinde belli olacak" şeklinde cevap verdi.

Bir başka kullanıcının "Testlerden gelen gelirler sahte değil ve gayet istikrarlı" yorumuna ise Elon Musk "Kesinlikle" cevabını vererek destek oldu.

Soğuk algınlığı belirtileri gösterdiğini söyleyen Elon Musk'ın 4 test olup farklı sonuçlar aldığı konusunda doğruyu söylediğini kabul etsek bile, kişisel tecrübesine dayanarak yaptığı bu genellemelerin, herhangi bir bilimsel veriye dayanmadığını belirtmek gerekiyor. Halihazırda dünyada da Türkiye'de de test sonuçlarının yüzde 100 doğru sonuç vermediği bilim insanları tarafından söyleniyor. Bu sebeple çeşitli semptomlar gösteren hastaların örneğin akciğerlerine de bakılıyor. Musk'ın desteklediği sonuçlarda sahtekarlık yapıldığı komplo teorisinin doğru olması için dünyadaki bütün bağımsız sağlık örgütlerinin, bilim insanlarının ve devletlerin komplonun parçası olması gerekiyor.

ABD'DE 248 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kesin olan ise ünlü milyarderin koronavirüse karşı başından beri ilginç bir mücadele içinde olduğu. Ancak bu mücadeleyi salgının bitirilmesi için değil, salgına karşı alınan önlemlerin sonlandırılması için veriyor.

Elon Musk'ın ikamet ettiği ABD sayısal olarak koronavirüsün dünyada en fazla etkilediği ülke. ABD'de bugüne kadar 10.8 milyon vaka tespit edildi. 248 bin kişi ise salgın sebebiyle hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump son seçim sürecinde sık sık salgına karşı yeterli önlem almamakla suçlandı.

SAĞLIK UZMANLARINA 'CAHİL' DEDİ

Ancak Musk bu ülkede alınan tedbirleri hep abartılı buldu. Nisan ayında Kaliforniya Eyaleti salgının hızla yayılması üzerine fabrikaların üretime ara vermesini emretti. Elon Musk ise bu eyalette bulunan Tesla fabrikasının üretimi durdurmayacağını söyleyerek çalışanlarına işe gemeleri çağrısında bulundu. Eyalet yönetimi bunun mümkün olmadığını söyleyince de Tesla Genel Merkezi'ni ve fabrikasını daha az önlem alan Teksas'a taşıyacağını söyledi. Sağlık yetkililerini 'cahillikle' itham etti.

Elon Musk bunun ardından Nisan sonunda Tesla yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği telekonferansta salgın sebebiyle vatandaşlara verilen 'evde kal emirlerini' faşist bir uygulama olarak niteledi. İnsanları 'evlerine hapsetmenin' anayasal hakların bir ihlali olduğunu vurgulayarak "İnsanlara özgürlüklerini geri verin" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARINA AŞI YAPTIRMAYACAK'

Eylül ayında Elon Musk katıldığı bir podcast canlı yayınında görüşlerini bir nebze yumuşatarak büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu söyledi. Musk ayrıca kendisinin ve çocuklarının koronavirüs risk grubunda olmadığını belirterek koronavirüs aşısını olmayacağını açıkladı. Bir gün herkesin öleceğini söyledi.