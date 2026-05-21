Elvin Hoxha Ganiyev, Filarmoni’nin 90. yılında sahnede

Klasik müzik dünyasının genç yıldızı Elvin Hoxha Ganiyev, Azerbaycan’ın prestijli sanat kurumlarından birinin tarihi kutlamasında solist olarak sahne alacak. Müslüm Magomayev adına Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi’nin "90 Yıllık Miras" (90 İllik İrs) başlıklı jübile konserleri serisi kapsamında düzenlenecek bu özel gece, 29 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşecek.

DVOŘÁK’IN BAŞYAPITI GANİYEV’İN ARŞESİNDE

Gecede Elvin Hoxha Ganiyev, şef Mustafa Mehmandarov yönetimindeki Üzeyir Hacıbeyli adına Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Ganiyev, Antonín Dvořák’ın La minör Keman Konçertosu’nu (Op. 53) sanatseverler için yorumlayacak.

DOĞU VE BATI KLASİKLERİ AYNI SAHNEDE BULUŞUYOR

Programda, Dvořák’ın yanı sıra batı ve doğu klasiklerinin başyapıtları bir araya gelecek. Dinleyiciler, Bedřich Smetana’nın ünlü "Satılmış Nişanlı" (The Bartered Bride) operasının uvertürüyle başlayacak olan gecede, Azerbaycan müziğinin efsanevi bestecisi Fikret Amirov’un büyüleyici "Kürdi-Ovşarı" Senfonik Muğamı ile senfonik bir müzik gecesine tanıklık edecek.

Konser, 29 Mayıs saat 19:00’da Müslüm Magomayev adına Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek.

Konser Detayları:

Tarih: 29 Mayıs 2026, Cuma

Saat: 19:00

Mekân: Müslüm Magomayev adına Azerbaycan Devlet Akademik Filarmonisi (Bakü)

Orkestra: Üzeyir Hacıbeyli adına Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası

Şef: Mustafa Mehmandarov

Solist: Elvin Hoxha Ganiyev (Keman)

Program: * B. Smetana – Satılmış Nişanlı Operası Uvertürü

A. Dvořák – Keman Konçertosu La minör, Op. 53

F. Amirov – Kürdi-Ovşarı Senfonik Muğamı