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        Haberler Magazin Elvin Levinler'in Temmuz rotası - Magazin haberleri

        Elvin Levinler'in Temmuz rotası

        Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile temmuz ayında çıktığı tatilde Marbella, Muğla ve Mersin'in keyfini çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 23:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 23:11
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        Elvin Levinler'in Temmuz rotası
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        Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, eşi Bülent Kocamanoğlu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Levinler, temmuz ayında keyifli bir tatil geçirdi.

        Çift, Marbella, Muğla ve Mersin gibi birbirinden güzel lokasyonlarda denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

        Elvin Levinler, paylaşımlarına; "Marbella, Muğla, Mersin'den temmuz dumpı" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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