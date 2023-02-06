Emekli EYT’li işçi maaşı düşecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Teklifin yarın Genel Kurul’da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemen onaylayıp Resmi Gazete’de yayımlanması halinde, yaş dışındaki prim günü ve sigortalılık süresi koşullarını yerine getiren EYT’liler bu haftadan itibaren emeklilik dilekçesi vermeye başlayacak. Emeklilik başvurusunu 28 Şubat’a kadar yapan EYT’lilerin ilk emekli aylığı 1 Mart’tan geçerli olmak üzere bağlanacak. Emekli aylığını gecikmeli alsalar bile 1 Mart’tan itibaren hak ettikleri aylıkları topluca ödenecek.

SSK (4A) kapsamında çalışan EYT’lilerin aylık bağlamadan önce çalıştığı işten ayrılması gerekiyor. Kıdem tazminatı konusunda hak kaybına uğramamak, hukuki sorunla karşılaşmamak için EYT’lilerin, işverene iş akitlerini “emeklilik” gerekçesi ile feshettiklerini bildirmeleri gerekir.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EYT’LİNİN AYLIĞINDA DÜŞÜŞ OLUR MU?

Emekli olan EYT’liler SSK (4A) veya BAĞ – KUR (4B) statüsünde çalışmaya devam edebilirler. Her iki durumda da emekli aylığında kesinti olmaz.

SSK’lı olarak çalışmaya devam eden emekli EYT’liler için, çalışırken aldıkları brüt ücretin yüzde 32’si oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi yapılır. Primin 7.5 puanı işçinin brüt ücretinden kesilir, işverenden de brüt ücretin yüzde 24.5’i oranında prim alınır.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİ EYT’LİNİN NET ÜCRETİ ARTAR

Asgari ücretle çalışan EYT’liler, emekli olduktan sonra yine asgari ücretle çalışmaya devam ettiklerinde net ücretleri artar.

Asgari ücretli işçiden normalde yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesilir. Böylece, 10.008 TL olan brüt ücretten 1.501,20 TL prim kesintisi yapıldıktan sonra 8.506,80 TL net ücret ödenir.

Emekli işçiden yüzde 15 yerine yüzde 7.5 prim kesintisi yapıldığından, emekli olduktan sonra asgari ücretle çalışan EYT’liler aylık 1.501,20 TL yerine 750,60 TL SGDP ödeyecekler. Asgari ücrete kadar olan kazançlara uygulanan vergi istisnası hesaplama sistemi nedeniyle, geri kalan 750,60 TL’lik kısımdan 112.59 TL gelir vergisi kesilecek. Bu vergi kesintisinden sonra asgari ücretle çalışan emekli EYT’liye 9.144,81 TL net ücret ödenecek. Ellerine geçen net ücret 638 TL artacak.

4B’Lİ ÇALIŞAN EMEKLİLER PRİM ÖDEMEYECEK

BAĞ – KUR kapsamında çalışan emekli EYT’liler, emekli aylıkları kesilmeden ve hiçbir prim ödemeden faaliyetlerine devam edebilecek.

SSK veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ – KUR’lu olarak bir işte çalışmaya başlayan EYT’liler de hiçbir prim ödemeksizin esnaflık yapabilecekler.

5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ KİME UYGULANACAK?

EYT yasası çıktığında bu yıl emekli olabilecek EYT’lilerin sayısı 2.2 milyon kişiye ulaşıyor. Bunlardan 1.7 milyonu SSK, 89 bini BAĞ-KUR, 496 bini Emekli Sandığı iştirakçisi.

SSK’lı 1.7 milyon kişinin yüzde 87’si halen çalışan kişilerden oluşuyor. Bunların önemli bir kısmının emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmesi öngörülüyor.

Emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlayan işçiler için ödenen sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim uygulanacak. On günlük sürenin, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sırasında bir aya çıkartılması bekleniyor.

Beş puanlık indirim, emekli işçiye ödenen brüt ücretin tamamına uygulanacak. Asgari ücretle çalışan emekli işçi için aylık 500,40 TL’den başlayacak. Brüt ücreti asgari ücretin 7.5 katı (75.060 TL) olan bir işçi için ise 3.753 TL’ye ulaşacak.

Prim indirimi nakit olarak ödenmeyecek. İşverenin ödemesi gereken diğer primlerden mahsup edilerek hazinece karşılanacak.