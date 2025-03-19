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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Emekli ikramiyesi kimlere ödenecek? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekli ikramiyesi kimlere ödenecek?

        Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılacak. Geçen yıl haziran ayından bu yıl mart ayına kadar emekli olanlar ilk defa bayram ikramiyesi alacaklar. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bayram ikramiyesi ile ilgili ayrıntıları yazdı

        Giriş: 19.03.2025 - 08:02 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:02
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        Kimler emekli ikramiyesi alacak?
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        Emeklilere bayram ikramiyesi ilk defa 2018 yılında 1000 TL olarak verilmeye başlandı. O tarihte brüt asgari ücret 1603,12 TL, en düşük emekli aylığı da SSK’da 1509,10 TL, BAĞ-KUR’da 1063,80 TL idi. 2018 yılında emekli ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 62, en düşük SSK aylığına oranı yüzde 66, en düşük BAĞ-KUR aylığına oranı da yüzde 94 oranındaydı.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen kanun teklifiyle bayram ikramiyesi 3000 liradan 4000 bin liraya çıkartılacak. Bu yıl asgari ücret 26.005,50 TL, en düşük emekli aylığı ise 14.469 TL düzeyinde bulunuyor. Zamlı bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı yüzde 15, en düşük emekli aylığına oranı ise yüzde 28 olacak.

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        Bu hafta teklifin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ikramiyesi gelecek hafta emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

        Kanuna göre ikramiye, bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığı almakta olanlara ödeniyor. Ramazan Bayramı 30 Mart tarihinde başlayacak, 1 Nisan’da sona erecek.

        Emeklilik dilekçesini 28 Şubat’a (kamu çalışanları için 14 Mart’a) kadar verenlerin emekli aylıkları 1 Mart’tan (kamu çalışanları için 15 Mart) geçerli olarak bağlanacak. Geçen yıl Kurban Bayramı haziran ayına rastladı. 2024 yılı haziran ayından bu yılın mart ayına kadar emekli olanlar ilk defa bu Ramazan Bayramı’nda ikramiye alacaklar. Emeklilik dilekçesini şubat ayında verenlerden ilk emekli aylığı ödemesi nisan ayına sarkanların bayram ikramiyesi de emekli aylıklarıyla birlikte nisan ayında ödenecek.

        Kurban Bayramı 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Bu yılın mart, nisan ve mayıs ayında emeklilik dilekçesi verenler Kurban Bayramı’nda ikramiye alabilecekler.

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        BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK DOSYADAN İKRAMİYE

        Birden fazla aylık alanlara tek dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. Kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alanlara 4 bin lira ikramiye ödenecek. Kendi aylığının yanı sıra ölen eşinden dul aylığı alan veya aynı anda hem dul aylığı hem de yetim aylığı alanlara, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye verilecek.

        İKRAMİYELER HİSSELERİ ORANINDA ÖDENECEK

        Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanan eşler 2000 lira, yüzde 75’i oranında dul aylığı bağlanan eşler ise 3000 lira ikramiye alacaklar.

        Yetim aylığı yüzde 25 oranında bağlananlara 1000 lira, yüzde 50 oranında bağlananlara ise 2000 lira ikramiye ödenecek.

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        İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlar 1000 lira, yüzde 45 olanlar 1800 lira ikramiye alacak.

        PEŞİN ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ İADE EDİLMEZ

        Emeklilere ikramiye ödemeleri genellikle bayramdan önceki hafta yapılıyor. 2021 yılında yapılan düzenlemeye göre, ikramiyeyi alan emeklinin bayramdan önce vefat etmesi halinde ikramiyenin iadesi gerekmiyor.

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        #EMEKLİ İKRAMİYESİ
        #bayram ikramiyesi
        #Ramazan Bayramı
        #SGK
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