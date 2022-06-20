Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek? sorusu Kurban Bayramı için geri sayımın başladığı bu günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli ikramiyesi yılda iki kez olmak üzere bayramlardan önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılıyor. 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İşte, bayramdan önce hesaplara yatırılacak olan ikramiyenin detayları...